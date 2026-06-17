'Noches de verano en Cajasol' vuelve este julio a Sevilla: esta es la programación cultural gratuita que ofrece

Cartel de las actividades previstas en el ciclo 'Noches de verano' de Cajasol 2026 - FUNDACIÓN CAJASOL

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol vuelve a dar la bienvenida al verano en Sevilla con una nueva edición del ciclo 'Noches de Verano en Cajasol', una propuesta cultural con conciertos, espectáculos teatrales, humor y actividades participativas.

Según ha detallado la Fundación en una nota de prensa, durante los meses de julio, agosto y septiembre, la Fundación ofrecerá una programación variada y dirigida a todos los públicos, a partir del próximo 2 de julio con el grupo sevillano Asere, que ofrecerá un concierto con un "innovador enfoque del flamenco" en su versión más actual y urbana, fusionado con sonidos de rumba-pop.

De esta manera, el 10 de julio, el patio acogerá el espectáculo 'Human Nature Live. Tributo a Michael Jackson', una propuesta de gran formato que reproduce con fidelidad el sonido, las coreografías y la esencia del mítico artista, con el reconocido frontman Miguel Concha al frente.

La siguiente cita será el 16 de julio, con el concierto de Luitingo, cantautor sevillano que destaca por su estilo de pop español con influencias flamencas y una propuesta cercana y actual.

Así, el 23 de julio, el guitarrista Andrés Herrera 'Pájaro' liderará el espectáculo '¡Va por Silvio!', un emotivo homenaje al rockero sevillano Silvio en el 25 aniversario de su fallecimiento.

El mes de julio se cerrará el 30 de julio con el monólogo José Luis Calero, "El humor como forma de vida", un espectáculo participativo que combina entretenimiento y bienestar emocional a través del humor.

MES DE AGOSTO MUSICAL

La programación continuará en agosto con una destacada presencia musical que comenzará el 6 de agosto, con 'Hello Adele', en un homenaje a la artista británica interpretado por Rosam, junto a una banda de ocho músicos, que recrearán la sensibilidad y potencia vocal de la cantante.

Igualmente, el 13 de agosto, el teatro será protagonista con la comedia de enredos 'Pijama para seis', una obra de ritmo frenético y humor blanco protagonizada por reconocidos actores como Gabino Diego y Jesús Cisneros.

El 20 de agosto, el ciclo incorporará una actividad participativa con una masterclass de iniciación al swing, impartida por Sevilla Swing Dance, en una propuesta que permitirá al público descubrir los fundamentos de este baile "lleno de energía" y disfrutar de una experiencia "diferente".

Seguidamente, el 27 de agosto, el patio acogerá el espectáculo 'Hola Raffaella', un homenaje musical a la icónica artista Raffaella Carrá, con canciones, coreografías y mucho humor de la mano de la cantante Roser.

Por último, el ciclo se despedirá el 3 de septiembre con el concierto de Los Saxos del Averno, una de las formaciones más destacadas de la música negra en España, cuya potente mezcla de R&B, energía escénica y un estilo inconfundible pondrá el broche final al verano.

Todos los espectáculos tendrán lugar a las 21,00 horas en el Patio de la Fundación Cajasol en Sevilla con entrada será libre hasta completar aforo.