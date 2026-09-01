Pulido recibe al Cajasol Sevilla BM Proin en su presentación oficial antes del estreno en la Liga Asobal

Presentación oficial del Cajasol Sevilla BM Proin. - BLACK VEGA / FUNDACIÓN CAJASOL

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha asistido en la tarde de este martes, 1 de septiembre, a la presentación oficial del Cajasol Sevilla BM Proin antes del inminente estreno del club en la Liga Asobal, convirtiéndose en el primer equipo sevillano en disputar la máxima categoría del balonmano español. Acto en el que ha coincidido con el presidente de esta entidad deportiva, Juan Ramón Jordán.

El club, que 48 años después de su fundación va a militar en la Liga Asobal, disputará sus encuentros en el Centro Deportivo Municipal Amate, sede actual del Proin, donde el Consistorio ha invertido más de 3 millones de euros, con tres objetivos: convertir estas instalaciones en el segundo gran centro deportivo tras el de San Pablo, adaptar el pabellón a las exigencias requeridas por la máxima competición del balonmano español, y ofrecer al resto de clubes sevillanos que practican allí deporte, unas instalaciones de máxima calidad.

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y el gerente del C.D. Balonmano Triana, Andreu Candau, firmaron en septiembre del pasado año un acuerdo de colaboración por el que todos los equipos del club pasarían a llamarse 'Cajasol Sevilla Proin'.

El convenio corroboraba de esa forma la apuesta decidida por parte de la Fundación Cajasol de apoyar el deporte como herramienta de transformación social, integración y desarrollo. El respaldo institucional refuerza el compromiso con el talento local y con el impulso de iniciativas que contribuyen al progreso de la comunidad.