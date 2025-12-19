Las asociaciones Adein y Amfremar reciben la recaudación de la 45 Carrera Urbana 'Ciudad de Málaga'

La presidenta de Adein, Cristina Martín, y el presidente de Amfremar, Fernando Gutiérrez, reciben la recaudación en un acto con el presidente de la Fundación Unicaja, José M. Domínguez, el director general de la fundadción y un delegado de El Corte Inglés - FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja y El Corte Inglés han entregado la recaudación obtenida de la 45 Carrera Urbana 'Ciudad de Málaga' celebrada el pasado 19 de octubre, que este año se ha destinado a la Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas (Adein) y a la Asociación Amigos Malagueños de Familias de Rehabilitados y Marginados (Amfremar), que han recibido un cheque por valor de 11.768 euros cada una para el mantenimiento y apoyo de su labor social.

En el acto de entrega celebrado en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga han participado el presidente de la Fundación Unicaja, José M. Domínguez, el director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corral, y el delegado de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de El Corte Inglés, Eduardo Barrero.

En representación de las asociaciones beneficiarias han asistido la presidenta de Adein, Cristina Martín, y el presidente de Amfremar, Fernando Gutiérrez. Fundación Unicaja volvió a patrocinar un año más esta popular iniciativa, que entronca directamente con dos de las líneas de actuación preferentes de la institución: el fomento de la práctica deportiva en todas las edades y la cooperación social para apoyar a los colectivos más vulnerables.

La 45 Carrera Urbana 'Ciudad de Málaga', organizada por el Ayuntamiento de Málaga con el patrocinio de la Fundación Unicaja y El Corte Inglés, se celebró el pasado 19 de octubre y logró reunir a más de 8.000 corredores por las céntricas calles de la ciudad.

El atleta del Trops Cueva de Nerja Nabil Sebbar fue el ganador de la competición en la categoría masculina. El atleta del Álora Pablo Van Hoom y el atleta del Club Atletismo Málaga Alejandro Cañas tomaron la segunda y tercera posición.

En la categoría femenina, la atleta del Trops Cueva de Nerja Nazha Machrouh fue la campeona, y completaron el podio Belén y Eva Infantes del Club Álora.

DEPORTE Y SOLIDARIDAD EN MÁLAGA

La Carrera Urbana 'Ciudad de Málaga' destaca también por ser una cita solidaria, ya que con cada inscripción los participantes tuvieron la posibilidad de adquirir una camiseta conmemorativa del evento por un precio de cuatro euros. Así, este año la recaudación total ha sido de 23.536 euros, por lo que cada entidad ha recibido un cheque por valor de 11.768 euros.

La Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas (Adein) se constituye para atender y cubrir las necesidades biopsicosociales y educacionales de la población malagueña, repercutiendo favorablemente en la calidad de vida y en el bienestar personal de todos sus destinatarios/as. Entre sus objetivos se encuentran la mejora de la conciencia y la identidad a través del impulso del desarrollo de las habilidades personales y de la propia potencialidad mejorando la calidad de vida.

La Asociación Amigos Malagueños de Familias de Rehabilitados y Marginados (Amfremar) nace en el año 2000 como respuesta solidaria a las necesidades y problemas sociales, culturales, de educación y de integración social, entre otros, detectados en familias de personas en prisión y con problemas de adicciones, pero tras la crisis la asociación extendió su ayuda a otras familias en situación de vulnerabilidad o exclusión social.