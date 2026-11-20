Una de las ponencias dentro del El Congreso de educación financiera de Edufinet - UNICAJA

MÁLAGA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto Edufinet, promovido por la Fundación Unicaja y Unicaja, ha clausurado este viernes la novena edición de su Congreso de Educación Financiera, que ha registrado más de 650 inscritos (presenciales y online) y superado hasta el momento las 20.000 visualizaciones en su web y canales de redes sociales.

El pasado miércoles arrancó este foro de referencia nacional, que se ha desarrollado durante tres días en el Centro Fundación Unicaja Málaga y que ha podido seguirse simultáneamente en streaming, a través de su web (https://congreso.edufinet.com/).

Bajo el lema 'Inversión y educación financiera: ahorro, patrimonio y nuevos riesgos en un entorno incierto', este congreso, patrocinado por Funcas Educa, ha acogido este año un total de 14 sesiones y cuatro coloquios, en los que han intervenido cerca de 40 expertos de prestigio en distintas disciplinas, entre los que destacan representantes de instituciones públicas y privadas, así como reconocidos profesionales del ámbito académico, financiero, económico y social, han indicado en un comunicado.

Esta edición ha puesto el foco en la importancia de la educación financiera para la toma de decisiones responsables e informadas sobre el ahorro, la inversión y la protección del patrimonio, especialmente en el contexto económico actual, marcado por la incertidumbre, la transformación digital y la aparición de nuevas oportunidades y riesgos en los mercados financieros.

Para ello, Edufinet ha diseñado una completa programación, que ha abordado tanto los principales desafíos vinculados a su temática central, así como otras cuestiones de carácter general y de actualidad relacionadas con la educación financiera y la economía.

ENFOQUE TRANSVERSAL E INTERDISCIPLINAR

El Congreso Edufinet ha vuelto a contar con un panel transversal e interdisciplinar de ponentes, que ha estado integrado, entre otros, por representantes en el ámbito financiero de organismos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o Funcas, además de responsables de la Fundación Unicaja, Unicaja y del Proyecto Edufinet.

Asimismo, han pasado por este encuentro profesionales de compañías y entidades relacionadas con el ahorro y la inversión como Allianz, Unicorp Vida, BlackRock, Candriam, Fundatia, Unicaja AM y el Instituto Santalucía, así como la Asociación Española de Montes de Piedad (Presea) o el proyecto de divulgación financiera Atrenzados, que han contribuido con sus aportaciones a fomentar el análisis y el debate en torno al eje central de este congreso desde diferentes enfoques y perspectivas.

El ámbito académico también ha estado ampliamente representado en esta edición, con la participación de docentes y expertos procedentes de varias universidades públicas y privadas, como la de Málaga (UMA), Salamanca (USAL), Alcalá de Henares (UAH), la Universidad Nacional de Mar del Plata en Argentina (UNMdP), la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed) o Cunef Universidad, junto con miembros de otras instituciones formativas y académicas, como la escuela de negocios Real Estate Business School y la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía.

Este panel de especialistas se ha completado con la participación de otras entidades e instituciones como la firma de servicios profesionales KPMG, el Colegio de Economistas de Málaga, el Instituto Econospérides, el Observatorio del Deporte Femenino, la Policía Nacional, y la publicación Jot Down.

A lo largo de sus nueve ediciones, el Congreso Edufinet se ha consolidado como un foro de referencia nacional en el análisis y estudio sobre la relevancia de la educación financiera y su impacto en la sociedad.

Cada año, convierte a Málaga en epicentro del debate y la reflexión en torno a esta materia, reuniendo a expertos de diversas disciplinas, también en el formato digital, con el objetivo de potenciar la eficacia de los programas de educación financiera, promover el conocimiento e impulsar la cultura financiera entre la ciudadanía.

FORO DE REFERENCIA SOBRE LA EDUCACIÓN FINANCIERA

Durante tres días, diversos especialistas han compartido su visión y conocimientos sobre cuestiones de interés y actualidad vinculadas a la educación financiera, poniendo de relieve su importancia para la gestión responsable e informada del ahorro, la inversión y la planificación del patrimonio.

Tras el acto inaugural, la primera jornada desgranó, a través de diferentes ponencias, los principales desafíos y cambios que afronta el sector financiero y que marcarán su evolución futura. Así, entre los temas planteados, destacaron la nueva estrategia europea de educación financiera; los retos vinculados a la triple transición verde, digital y de defensa; el nuevo orden mundial y sus factores de transformación; la importancia de la diversificación en escenarios de incertidumbre, además de las oportunidades y riesgos derivados de la irrupción de los criptoactivos y la tokenización.

Por otro lado, también se profundizó en los productos de inversión más adecuados para cada etapa de la vida, así como en la percepción de riesgo y la ilusión de control, tanto en los juegos de azar como en la inversión algorítmica.

La segunda jornada invitó a reflexionar sobre los nuevos retos del ahorro y la inversión en un entorno cada vez más digitalizado. En este contexto, se repasaron diferentes aspectos como el impacto de la fiscalidad en el ahorro a largo plazo, las características de los productos financieros sostenibles y los riesgos asociados a la digitalización del sector financiero, con especial atención a la desinformación financiera, el auge de los denominados 'finfluencers', la ciberdelincuencia y la prevención del fraude.

El programa también abordó la importancia de facilitar el acceso de los jóvenes a la educación financiera, los desafíos relacionados con la inclusión y las nuevas brechas financieras, junto con las posibilidades de inversión en joyas y metales preciosos como activos alternativos.

Como broche final, las sesiones de la última jornada se centraron en el análisis de las nuevas alternativas de inversión en el mercado de la vivienda; la estrategia de inversión desde la perspectiva de la Escuela de Salamanca; la influencia del entorno digital en las decisiones de inversión, así como en los retos derivados de la progresiva incorporación del euro digital.