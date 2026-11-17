Acceso al espectáculo sensorial 'Luz y Verso' - FUNDACIÓN UNICAJA

JAÉN 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parque del Norte de Úbeda (Jaén) acogerá del 27 de noviembre al 6 de diciembre el espectáculo 'Luz y Verso' de la Fundación Unicaja. Se trata de una experiencia sensorial que fusiona proyecciones de grandes obras de la pintura española, música en directo, poesía y ambientación aromática en el interior de un gran domo geodésico de 360 grados.

La iniciativa tiene un carácter solidario, ya que toda la recaudación obtenida con la venta de entradas se destinará a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer 21 de Septiembre, entidad que presta apoyo y cobertura a las personas afectadas por esta enfermedad y a sus familias en la localidad ubetense.

El proyecto busca acercar el legado pictórico español a todos los públicos y conectar a diferentes generaciones a través de un formato contemporáneo y accesible.

Para ello, el espectador se situará en el centro de un recorrido sensorial donde conviven proyecciones de gran formato de veinte obras maestras del Museo Nacional del Prado --como Las Meninas, de Velázquez; El Caballero de la mano en el pecho, de El Greco; o La Maja desnuda, de Goya-- con versos de autores de la talla de Lope de Vega, Cervantes, Machado o Lorca. Todo ello estará acompañado por composiciones musicales actuales interpretadas en vivo por un cuarteto de cuerda.

El domo geodésico contará con un auditorio con capacidad para 100 personas y una disposición interior de gradas circulares diseñada para facilitar la contemplación total de las obras. Asimismo, la visita se iniciará en la zona exterior del recinto con dos espacios introductorios: una recreación del taller de un pintor con obras animadas y cuestionarios creativos, y un stand donde los visitantes podrán obtener un retrato de época personalizado mediante Inteligencia Artificial.

HORARIOS Y ENTRADAS

El espectáculo se podrá disfrutar en Úbeda de martes a domingo. De forma general, se realizarán dos pases diarios a las 17,00 y a las 19,00 horas, sumando un pase matinal extra a las 12,00 horas durante el fin de semana.

De cara al último fin de semana, el sábado 5 de diciembre se programarán pases a las 11,00, 13,00, 17,00 y 19,00 horas, mientras que el domingo 6 de diciembre las sesiones tendrán lugar a las 11,00 y a las 13,00 horas.

Las entradas, con carácter solidario, tienen un precio de cinco euros y se pueden adquirir a través de la página web oficial de la Fundación Unicaja (www.fundacionunicaja.com/luzyverso), siendo el acceso gratuito para los menores de 17 años y para los mayores de 65 años.