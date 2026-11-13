El espectáculo 'Luz y Verso' de Fundación Unicaja trae a Jerez cuatro siglos de historia del arte

Interior del domo del espectáculo 'Luz y Verso' de Fundación Unicaja, que ha abierto sus puertas en Jerez de la Frontera (Cádiz), - FUNDACIÓN UNICAJA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El espectáculo 'Luz y Verso' de Fundación Unicaja ha abierto sus puertas en Jerez de la Frontera (Cádiz), donde estará hasta el 22 de noviembre en la explanada del recinto ferial para acercar a su población cuatro siglos de historia del arte, ofreciendo una experiencia sensorial con proyecciones de obras maestras de la pintura española, música en directo, poesía y ambientación aromática en un gran domo geodésico 360.

La recaudación de las entradas se destinará a la Asociación EDA (Emplea, Desarrolla y Avanza), que trabaja desde 2021 en la inserción laboral y social de colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión social, ha detallado Fundación Unicaja en una nota.

El responsable de Fundación Unicaja en Cádiz, Javier Vela; el concejal de Turismo, Proyección Turística y Gestión Medioambiental del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Antonio Real; y la presidenta de la Asociación EDA, Maribel Ripalda, han asistido al primer pase de esta experiencia sensorial.

'Luz y Verso' muestra el legado pictórico español a través de una experiencia contemporánea y accesible, creada para conectar con diferentes generaciones y acercarlo a todos los públicos.

Dentro de un domo geodésico el espectador se sitúa en el centro de un recorrido sensorial en el que conviven proyecciones de gran formato de 20 obras maestras del Museo Nacional del Prado, música en directo a cargo de un cuarteto de cuerda, poesía, y una cuidada ambientación aromática.

De esta forma, obras como 'Las Meninas' de Velázquez, 'El Caballero de la mano en el pecho' de El Greco o 'La Maja desnuda' de Goya, dialogan con versos de Lope de Vega, Cervantes, Machado o Lorca y composiciones musicales actuales interpretadas en vivo, generando una experiencia que va más allá de un pase escénico convencional.

Según la entidad, 'Luz y Verso' permite al espectador acercarse a los detalles de las obras, observar los matices y profundizar en su vínculo con ellas. Todas han sido seleccionadas con el asesoramiento de un equipo de especialistas que han colaborado en el proyecto.

El domo tiene un auditorio con capacidad para 100 personas y una disposición interior diseñada para la contemplación total en gradas circulares.

La visita comienza en la zona exterior del recinto, que sirve de introducción al universo de 'Luz y Verso' con dos espacios: el taller del artista, una recreación del estudio de un pintor con obras animadas y cuestionarios creativos, y un stand en el que los visitantes pueden conseguir un retrato de época realizado con inteligencia artificial e inspirado en el estilo de los grandes maestros.

'Luz y verso' estará en Jerez de la Frontera del 13 al 22 de noviembre en horario de martes a domingo, con dos pases, a las 17,00 horas y 19,00 horas, y con un pase matinal extra a las 12,00 horas el fin de semana.

El último fin de semana los pases serán a las 11,00 horas, 13,00 horas, 17,00 horas y 19,00 horas el sábado 21 de noviembre; y a las 11,00 horas y 13,00 horas el domingo 22 de noviembre.

Las entradas solidarias se pueden adquirir a un precio de 5 euros en la web wwww.fundacionunicaja.com/luzyverso, siendo la entrada gratuita para menores de 17 años y mayores de 65 años.