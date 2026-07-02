La Fundación Unicaja abre en Almería hasta el 11 de octubre la exposición 'Joan Miró. El valor del símbolo'

Exposición 'Joan Miró. El valor del símbolo', de la Fundación Unicaja en Almería. - FUNDACIÓN UNICAJA

ALMERÍA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Unicaja ha abierto hasta el próximo 11 de octubre en Almería la exposición 'Joan Miró. El valor del símbolo', que propone un recorrido por el universo creativo de uno de los artistas fundamentales del arte contemporáneo, poniendo el foco en el papel central del símbolo como eje de su lenguaje plástico y poético.

La muestra, según ha indicado la entidad en una nota, reúne más de 40 obras originales entre óleos, dibujos, grabados y trabajos sobre papel que permiten aproximarse a las distintas etapas, técnicas y soportes de la producción del creador barcelonés.

La responsable de Artes Plásticas de la Fundación Unicaja, Emilia Garrido, y la comisaria de la muestra, Isabel Elorrieta, han presentado esta exposición, que puede visitarse en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería hasta el 11 de octubre con entrada libre.

La exposición se articula en torno a la potencia expresiva del símbolo en la obra de Miró, entendido no solo como un recurso artístico, sino como un medio de libertad creadora.

A través de signos recurrentes como estrellas, lunas, pájaros, ojos, constelaciones o figuras femeninas, el artista construye una gramática visual propia que trasciende la representación tradicional y conecta con lo poético, lo subconsciente y lo universal.

Lejos de ofrecer significados cerrados, estos símbolos funcionan como elementos abiertos que invitan a la interpretación y la experiencia personal del espectador. En este sentido, la exposición plantea un diálogo entre la obra de Miró y el público, explorando cómo su imaginario visual reinventa la relación entre el ser humano, la naturaleza y el cosmos.

Asimismo, la muestra permite descubrir la conexión del artista con el mundo del subconsciente y su proceso creativo basado en la espontaneidad, el automatismo y la experimentación.

La selección de obras pone de relieve la capacidad de Miró para construir un lenguaje visual universal, en el que la simplicidad aparente (líneas negras, colores primarios y composiciones depuradas) encierra una profunda complejidad simbólica.

Entre las obras incluidas figuran piezas representativas de diferentes momentos de su trayectoria, como Oiseaux (1975), gouache y tinta sobre papel japonés, donde el pájaro se convierte en símbolo de libertad y tránsito; así como dibujos y composiciones sobre papel que muestran la vertiente más experimental e íntima de su producción.

Junto a ellas, un dibujo sin título de 1949, ejecutado a lápiz sobre papel, permite acercarse a la dimensión más íntima y sintética de su lenguaje, mientras que Sans titre (1981), realizado con óleo, gouache, tinta china y carboncillo sobre papel, muestra la vitalidad experimental de sus últimos años.

'Joan Miró. El valor del símbolo' puede visitarse hasta el 11 de octubre en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería (Paseo de Almería, 69) con entrada libre, de lunes a sábado de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 19,00 horas, y domingos y festivos de 10,00 a 14,00 horas. Durante los meses de julio y agosto, el horario de tardes será de 17,00 a 20,00 horas.

Para profundizar en el universo poético y visual de Miró, Fundación Unicaja organiza visitas guiadas gratuitas a la exposición para todos los públicos durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, que contarán con un pase semanal en diferentes horarios. Las personas interesadas pueden reservar su visita previa inscripción en el correo mediacionculturalalmeria@fundacionunicaja.com o en el teléfono 950182286.