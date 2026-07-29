Taller de carpintería de Upacesur. - FUNDACIÓN UNICAJA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

Fundación Unicaja impulsa la ampliación del taller de carpintería para personas con discapacidad de Upacesur, en Jerez de la Frontera. El respaldo, a través de la convocatoria de acción social de la institución, permitirá mejorar los recursos y ampliar el alcance de este proyecto de mejora de la inclusión social y empleabilidad que beneficia en la actualidad a 52 personas usuarias.

Según ha indicado en una nota, el responsable de Fundación Unicaja en Cádiz, Javier Vela, ha visitado al taller de carpintería, acompañado por el director gerente de Upacesur, Rafael Márquez, y la directora del centro ocupacional de Jerez de la Frontera, Sandra Amo.

Esta iniciativa está orientada a fomentar competencias personales, sociales, digitales y laborales con el objetivo de mejorar la inclusión social y empleabilidad de las personas con discapacidad. En este sentido, ha señalado que gracias al apoyo de la institución, se ha ampliado y mejorado los recursos del taller mediante la adquisición de herramientas digitales y equipos tecnológicos, lo que contribuirá a optimizar los procesos de producción, diversificar la oferta de productos, mejorar la calidad de los trabajos realizados y avanzar en la profesionalización de la actividad.

Además, el proyecto se extenderá al Centro Ocupacional de Trebujena, donde se implementarán algunas de las actividades del taller con el objetivo de ampliar el alcance de la iniciativa y ofrecer nuevas oportunidades formativas y prelaborales a las personas usuarias.

Con el impulso de esta iniciativa, Fundación Unicaja y Upacesur refuerzan su compromiso con la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, apostando por proyectos que fomenten su desarrollo personal, su integración social y la mejora de su empleabilidad.

Fundación Unicaja ha recordado que Upacesur es una organización no gubernamental y una entidad sin ánimo de lucro que, desde su creación en los años setenta, siempre ha estado liderada por padres de personas con pluridiscapacidad, especialmente con parálisis cerebral y discapacidades afines. En la actualidad atienden a 1.128 familias y proporcionan empleo a 275 profesionales, 120 con algún tipo de discapacidad.