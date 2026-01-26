Fundación Unicaja inaugura el nuevo ciclo sobre creación artística con Amenábar y Carlos del Amor en Málaga

Fundación Unicaja pone en marcha su nuevo ciclo de diálogos ‘El arte de crear’, que arrancará el jueves 5 de febrero en Málaga con un encuentro entre el director de cine Alejandro Amenábar y el periodista Carlos del Amor. - FUNDACIÓN UNICAJA

Fundación Unicaja pone en marcha su nuevo ciclo de diálogos 'El arte de crear', que arrancará el jueves 5 de febrero con un encuentro entre el director de cine Alejandro Amenábar y el periodista Carlos del Amor. La cita tendrá lugar a las 18.30 horas en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga.

La entrada es gratuita, previa inscripción a través de formulario digital en la web o en el correo electrónico mediacionculturalmalaga@fundacionunicaja.com , han indicado desde Fundación Unicaja a través de una nota.

En esta nueva iniciativa Carlos del Amor, moderador del ciclo, dialogará con grandes personajes de la cultura como cineastas, músicos y artistas plásticos y gráficos para conocer en profundidad su proceso creativo: de dónde vienen las historias, qué inspira una canción, cómo nace una partitura, cuál es la imagen perfecta, entre otras cuestiones.

Unas charlas que suponen "una invitación a entrar en el taller mental de algunos de los mejores creadores de nuestro país", han precisado.

El ciclo 'El arte de crear' continuará en los centros culturales de la Fundación Unicaja el 3 de marzo en Cádiz con el cantante Miguel Poveda; el 13 de abril en Sevilla con el compositor Lucas Vidal, y el 5 de mayo en Almería con la fotógrafa Isabel Muñoz. Todos los encuentros se celebrarán a las 18:30 horas con entrada gratuita.

Alejandro Amenábar es uno de los cineastas más destacados del cine español contemporáneo, reconocido internacionalmente por largometrajes como 'Tesis' (1996), 'Abre los ojos' (1997), 'Los otros' (2001) o 'Mar adentro' (2004), por la que consiguió hasta 60 premios internacionales, entre ellos el Óscar a la 'Mejor Película de Habla No Inglesa' y 14 Goyas (incluidos el de 'Mejor película' y 'Mejor director'.

Por su parte 'Ágora' fue la película más taquillera del año en España con una recaudación de más de 21 millones de euros y 3,5 millones de espectadores. Su último trabajo 'El Cautivo', estrenado el pasado mes de septiembre, acaba de ser nominado a siete premios Goya.

Su cine muestra la influencia de diversas fuentes literarias y cinematográficas, como el propio autor ha reconocido en alguna ocasión, de los grandes cineastas que han cultivado más y mejores géneros, como el thriller, el suspense, la intriga o la ciencia ficción como Alfred Hitchcock, Fritz Lang, Jacques Tourneur, Stanley Kubrick o Roman Polanski.

En el caso de Carlos del Amor, este escritor y periodista es una de las voces "más singulares a la hora de narrar el proceso creativo y las emociones que hay detrás de las obras de arte". Su carrera ha estado siempre ligada a la información cultural, cubriendo festivales, exposiciones y grandes galas como los Premios Goya o el Festival de Cannes para los Informativos de RTVE.

Como autor, y a través de obras como 'Emocionarte. La doble vida de los cuadros', ensayo galardonado con el Premio Espasa 2023, y 'Retratarte. Cuando cada mirada es una historia', sitúa el arte en el centro de su escritura, convirtiendo cuadros y retratos en puntos de partida para reflexionar sobre la creación, la mirada y la sensibilidad contemporánea.