Fundación Unicaja y el Málaga Club de Fútbol consolidan su alianza deportiva y social

El presidente de la Fundación, José M. Domínguez, y el administrador judicial del Málaga Club de Fútbol, José María Muñoz, durante la firma de la renovación del acuerdo en el Estadio La Rosaleda. - FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Unicaja reafirma su compromiso con el Málaga Club de Fútbol y renueva su patrocinio al club esta temporada ampliando su alcance. Como patrocinador premium del club, la Fundación continúa respaldando al primer equipo femenino y al Málaga CF Genuine de la Escuela Supercapacitad@s, y promoviendo junto a la entidad blanquiazul programas sociales en torno al deporte y sus valores.

El presidente de la Fundación, José M. Domínguez, y el administrador judicial del Málaga Club de Fútbol, José María Muñoz, han firmado este jueves la renovación del acuerdo en el Estadio La Rosaleda. En el acto también han estado presentes el director general de Fundación Unicaja, Sergio Corral, y el director general del Málaga Club de Fútbol, Kike Pérez.

La alianza entre la Fundación y el Málaga CF se fundamenta principalmente en la inclusión y atención a la diversidad, han indicado en un comunicado. Además del apoyo a la actividad de la Escuela de Fútbol Supercapacitad@s, referente nacional en la inclusión de personas con diversidad funcional y otras capacidades, se promueve conjuntamente la campaña de concienciación 'Sumemos juntos'.

Al respecto, han explicado que es un programa dirigido a padres y madres, entrenadores y otras personas involucradas en el mundo del fútbol base para difundir hábitos saludables y fair play en este deporte.

Además, la Fundación se convierte en patrocinadora de los premios #SIEMPREFUERTE, que reconocen la labor de personas o entidades públicas o privadas en el ámbito de la solidaridad, la convivencia, el respeto, la igualdad, la superación o los hábitos saludables en Málaga y su entorno.

En esta línea de actuaciones en consonancia con la labor que desarrolla la Fundación Unicaja, el nuevo acuerdo contempla la organización de acciones de fomento del fútbol femenino, en torno a la inclusión deportiva, o inspiracionales como un encuentro de escolares con el entrenador del primer equipo blanquiazul.

Además, en la presente temporada también se ha potenciado la presencia de la imagen publicitaria de la Fundación en el Estadio La Rosaleda. Por último, han indicado que con motivo de la renovación del acuerdo, Fundación Unicaja ha elaborado un vídeo de apoyo al Málaga CF y su afición (https://youtu.be/FnFLynsOr9Q).