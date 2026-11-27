El director del Proyecto Edufinet, José M. Domínguez; el director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corral; el director de Comunicación e Imagen de Unicaja, Fernando Ríos, y la presidenta del Instituto Econospérides, Ángela María Callejón. - ALEX ZEA-FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Econospérides, servicio de estudios económicos de la Fundación Unicaja, y el Proyecto Edufinet, programa de educación financiera promovido por la Fundación Unicaja y Unicaja, han suscrito un convenio marco de colaboración con el objetivo de impulsar nuevas iniciativas destinadas al fomento y la difusión de la educación económico-financiera.

El convenio ha sido rubricado por el director del Proyecto Edufinet, José M.Domínguez; el director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corral; el director de Comunicación e Imagen de Unicaja, Fernando Ríos, y la presidenta del Instituto Econospérides, Ángela María Callejón, según ha informado la entidad en una nota.

Además, ha afirmado que este acuerdo estratégico viene a reforzar la estrecha relación que mantienen desde hace años ambas entidades y da continuidad a su trayectoria de colaboración "en la promoción y difusión de la educación financiera", que se ha materializado durante este tiempo en el desarrollo y participación conjunta en diversas actividades formativas y divulgativas.

Asimismo, ha señalado que este marco de colaboración abre nuevas vías de actuación conjunta por parte de ambas entidades, entre las que destacan la organización de jornadas, encuentros y otras iniciativas, dirigidas a distintos públicos, así como a colectivos específicos, orientadas a promover el intercambio y transferencia de conocimientos, experiencias y recursos de interés en materia económico-financiera.

La Fundación Unicaja ha puesto en valor que estas actuaciones permitirán a sus destinatarios adquirir competencias y habilidades útiles para la gestión responsable de su economía personal y contribuirán a "favorecer una mayor transparencia y autonomía de la sociedad en su relación con el sistema financiero".

Asimismo, este convenio establece las bases para la puesta en marcha también de acciones de carácter formativo, divulgativo, científico y social, así como de interés común, vinculadas a la promoción de la educación económico-financiera.

INSTITUTO ECONOSPÉRIDES

El Instituto Econospérides nace en 2010 como una asociación sin ánimo de lucro y con vocación de servicio a la sociedad, con el objetivo de habilitar un entorno para la generación, gestión y difusión del conocimiento económico, promoviendo para ello la educación económico- financiera.

Impulsado por la Fundación Unicaja, este proyecto se marca como propósito contribuir al debate económico con rigor, pero también con sensibilidad humana, para impulsar una economía más justa, inclusiva y socialmente sostenible.

En este sentido, trabaja desde una perspectiva que integra profesionalidad técnica y mirada humanista, consciente de que las decisiones económicas impactan en la vida y la dignidad de las personas.

EDUFINET: MÁS DE 20 AÑOS PROMOVIENDO EDUCACIÓN FINANCIERA

Con más de 20 años de historia, el Proyecto Edufinet se ha consolidado como uno de los programas pioneros y de referencia en España en el ámbito de la educación y la inclusión financiera, como resultado de su compromiso con la sociedad y en el ejercicio de su política de sostenibilidad.

Además, dispone de dos centros especializados en educación financiera, en Málaga y Salamanca. La firma de este acuerdo con el Instituto Econospérides se suma a una dilatada trayectoria de colaboración de Edufinet con distintas entidades e instituciones, que han permitido construir a lo largo de estas dos décadas una amplia y sólida red de apoyo y trabajo, que está actualmente integrada por más de una decena de organizaciones empresariales y 18 universidades.

En su objetivo de contribuir a mejorar los conocimientos y competencias financieras del conjunto de la sociedad para favorecer la toma de decisiones responsables e informadas en este ámbito, ha desarrollado e impulsado diversas acciones educativas a lo largo de este tiempo.

Entre sus principales líneas actuación, destacan: cursos y jornadas (presenciales y online), publicaciones, así como varios portales temáticos de internet, en torno a su web (www.edufinet.com), que incluye información práctica y didáctica, así como recursos tecnológicos sobre el mundo financiero (Edufinext, Edufiemp, Edufitech, Edufiblog, Edufisport, Edufiagro y Edufiacademics).

A la publicación de distintos libros, de posts en su blog, Edufiblog, y de artículos académicos en el portal Edufiacademics, cabe añadir la importante labor de divulgación que desarrolla a diario a través de sus perfiles de redes sociales (YouTube, Facebook, X, LinkedIn, Instagram y TikTok) y de plataformas de pódcast (iVoox y Spotify).