Archivo - Javier Perianes inaugura el ciclo de música clásica de Fundación Unicaja con un homenaje a Manuel de Falla - FUNDACIÓN UNICAJA/MARCO BORGGREVE - Archivo

MÁLAGA 16 Nov. (EUROPA PRESS) - El pianista Javier Perianes abre el ciclo de música clásica de Fundación Unicaja con un recital en homenaje al 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla.

La cita es el jueves 19 de noviembre a las 19,30 horas en la Sala Fundación Unicaja María Cristina. Las entradas pueden adquirirse a través de la web www.unientradas.es, han indicado desde Fundación Unicaja en un comunicado.

El programa del recital propone un recorrido por la música del compositor gaditano en diálogo con obras de Frédéric Chopin e Isaac Albéniz.

En la primera parte, Perianes interpretará composiciones como 'Nocturno' de Falla, 'Nocturno op. 27 nº 2' de Chopin, la 'Mazurka' del compositor español junto a las 'Mazurkas op. 7 nº 2 y op. 67 nº 1' del autor polaco, 'Serenata andaluza' y 'Canción de Falla', el 'Vals op. 34 nº 2 en la menor' y la 'Berceuse' de Chopin.

En la segunda parte, el pianista abordará las 'Cuatro piezas españolas' de Manuel de Falla, integradas por 'Aragonesa', 'Cubana', 'Montañesa' y 'Andaluza'. El programa concluirá con una selección de 'Iberia', de Isaac Albéniz formada por las obras 'Evocación', 'El Polo', 'Almería' y 'Triana'.

JAVIER PERIANES

Considerado uno de los pianistas españoles con mayor proyección internacional, Javier Perianes ha actuado en algunas de las salas de conciertos más prestigiosas del mundo y junto a destacadas orquestas y directores como Daniel Barenboim, Charles Dutoit, Zubin Mehta, Gustavo Dudamel, Klaus Mäkelä, Gianandrea Noseda, Gustavo Gimeno, Santtu-Matias Rouvali, Simone Young y Vladimir Jurowski.

Durante la temporada 2026/27 participa en destacados conciertos junto a formaciones como la London Philharmonic Orchestra, Orchestre Philharmonique de Radio France, Scottish Chamber Orchestra, Tonkünstler-Orchester Niederösterreich, Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken y la Orquesta y Coro Nacionales de España, además de las sinfónicas de Lahti, China National, Toronto, Indianapolis y Houston.

Por último, ha señalado que Javier Perianes ha sido reconocido con el Premio Nacional de Música, concedido por el Ministerio de Cultura de España, y distinguido como Artista del Año en los International Classical Music Awards (ICMA).