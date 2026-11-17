El guitarrista y compositor Lluís Castañ. - FUNDACIÓN UNICAJA

ALMERÍA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El guitarrista flamenco y compositor castellonense Lluis Castañ va a ofrecer este viernes, 20 de noviembre, un concierto con su primer trabajo discográfico 'Entre cuerdas y vías' (2026); un álbum conceptual inspirado en el viaje vital y musical que une Castellón, Barcelona y Sevilla.

La cita musical, prevista a partir de las 19,30 horas en el Centro Fundación Unicaja Almería, será con entrada libre hasta completar aforo, según ha indicado la entidad en una nota.

La obra recorre distintos paisajes sonoros a través de composiciones originales donde confluyen el flamenco, la música mediterránea y la estética del viaje en tren, entendido como experiencia de tránsito, memoria y descubrimiento.

Durante los últimos años ha trabajado junto al guitarrista y productor Rycardo Moreno, quien también firma la producción del disco, una de las figuras más reconocidas de la escena flamenca actual, desarrollando un lenguaje artístico propio y una visión renovada de la guitarra flamenca de concierto.

Su propuesta en directo ofrece un recorrido por composiciones originales y piezas de inspiración flamenca en las que la guitarra se convierte en vehículo de emoción, memoria y viaje, estableciendo un diálogo cercano con el público y reivindicando la guitarra flamenca como instrumento solista de gran riqueza expresiva.

Esta propuesta se integra en el ciclo de artes escénicas del Centro Fundación Unicaja Almería. Tras el recital de Lluis Castañ, la programación continúa el 29 de diciembre a las 18,00 y 19,00 horas con un espectáculo de teatro familiar 'Cuento de Navidad (encapsulando a Dickens)' de La Société de la Moufette y de Coma14. Se trata de un innovador espectáculo multidisciplinar de teatro de objetos basado en la célebre obra de Charles Dickens.

Lluis Castañ es un guitarrista flamenco y compositor castellonense cuya propuesta artística combina la tradición del flamenco con una visión contemporánea, personal y evocadora. Formado desde la infancia en guitarra clásica y flamenca, ha desarrollado una trayectoria marcada por la búsqueda de una voz propia dentro del panorama actual de la guitarra flamenca.

A lo largo de su carrera ha participado en numerosos festivales, ciclos y escenarios de ámbito nacional, compartiendo cartel y proyectos con destacadas figuras del flamenco y la música española, entre ellas Estrella Morente e Israel Fernández. Ha actuado en espacios culturales de referencia, como MusaE y ha sido artista invitado en diferentes proyectos escénicos, consolidando una propuesta que destaca por su sensibilidad.