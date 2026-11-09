Paula Coronas abre en Cádiz el ciclo Miradas al Sur de Fundación Unicaja con un concierto homenaje a Eduardo Ocón

CÁDIZ 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja estrena una nueva edición de su ciclo Miradas al Sur con un concierto en homenaje a Eduardo Ocón a cargo de la pianista Paula Coronas, que tendrá lugar el viernes 13 de noviembre a las 19,30 horas en el Centro Fundación Unicaja Cádiz, con entrada libre hasta completar aforo.

Esta octava edición del ciclo arrancará con el recital 'Amor inmortal: el piano que vuelve a casa', en el que se ofrecerá un recorrido por el patrimonio musical andaluz a través de la obra del compositor Eduardo Ocón y Rivas con motivo del 125 aniversario de su fallecimiento, como ha indicado la entidad en una nota.

El programa contempla obras como 'Rapsodia Andaluza', 'Barcarola. En la Playa', 'Recuerdos de Andalucía. Bolero', 'Rheinfardt (Viaje por el Rhin)', 'Amor Inmortal', 'Estudi-Capricho para la mano izquierda' y 'Gran Vals Brillante'.

La cita musical se completa además con obras de otros destacados compositores como 'Romanza', de Rafael Mitjana y Gordon; 'Bulerías y Fandango', de Emilio Lehmberg; 'Danza de la Gitana', de Ernesto Halffter; y 'Danza Ritual del Fuego', de Manuel de Falla.

El ciclo Miradas al Sur, organizado por Fundación Unicaja bajo la dirección artística de Paula Coronas, forma parte de la programación de actividades culturales que la institución lleva a cabo tanto en sus centros propios como en salas y otros espacios en colaboración con diferentes entidades, con el objetivo de difundir la música de todos los estilos al público en general.

Tras el concierto en Cádiz, el ciclo continuará el 11 de diciembre en el Centro Fundación Unicaja Almería con el recital de saxofón y piano 'Viento y marfil', con Elisa Urrestarazu, Paula Coronas y la colaboración de la Asociación Manuel del Águila de Almería.

Sobre Paula Coronas se ha reseñado que es una de las pianistas más destacadas y con mayor reconocimiento internacional en nuestro país. Ha ofrecido numerosos recitales y conciertos con orquesta en España y numerosos países europeos como Alemania, Francia, Italia, Portugal, Rumanía o Hungría.

En la actualidad, es profesora titular en el Conservatorio Profesional de Música Manuel Carra de Málaga, doctora en Comunicación y Música por la Universidad de Málaga y vocal de Música del Ateneo de Málaga.