Unicaja refuerza su colaboración con Almur con tres coloquios sobre emprendimiento femenino en Almería

La presidenta de Almur, Amalia Salvador, y el director territorial de Andalucía Oriental de Unicaja, Juan Cayuela, tras la firma del convenio de colaboración para la organización de los 'Desayunos con Almur'. - UNICAJA

ALMERÍA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha reforzado su colaboración con la Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia de Almería (Almur) con el respaldo, un año más, a la celebración de tres coloquios destinados a fomentar el liderazgo femenino y el emprendimiento de las mujeres empresarias en la provincia.

El proyecto 'Desayunos con Almur' contempla tres charlas-coloquio entre una empresaria asociada a la organización y una invitada reconocida, seguidas cada una de ellas de un encuentro de 'networking', que se celebrarán durante el segundo semestre del año.

Estos eventos tienen como objetivo "generar espacios de colaboración entre empresarias y emprendedoras, así como poner de relieve la trayectoria de referentes femeninos en el mundo empresarial", según ha trasladado la entidad financiera en una nota.

Los encuentros también "promueven la corresponsabilidad, la diversidad y la sostenibilidad como ejes del futuro empresarial y acercan la actividad de Almur a la sociedad".

La colaboración se ha rubricado mediante la firma de un convenio por parte del director territorial de Andalucía Oriental de Unicaja, Juan Cayuela, y la presidenta de Almur, Amalia Salvador.

El apoyo de Unicaja a esta iniciativa se enmarca en su respaldo continuado al tejido empresarial y en su interés por "favorecer el desarrollo económico y social" de los territorios en los que está presente, en especial de Almería y su provincia, con los que mantiene una "especial vinculación".

Cayuela ha resaltado el interés de la entidad por "seguir impulsando iniciativas que contribuyan a fortalecer el tejido empresarial y a generar nuevas oportunidades para las mujeres empresarias y emprendedoras".

Asimismo, ha señalado que la colaboración con Almur permite apoyar espacios de encuentro, inspiración y 'networking', "lo que favorece el intercambio de experiencias y la visibilización del talento femenino en la provincia de Almería".

Por su parte, Salvador ha agradecido a Unicaja que vuelva a acompañar a la asociación en esta nueva edición de 'Desayunos con Almur' y ha destacado que este tipo de alianzas ayuda a "seguir creando espacios que son muy necesarios para las empresarias". "En Almur representamos a un tejido empresarial femenino fuerte, diverso y muy comprometido con el desarrollo económico de nuestra provincia", ha afirmado.

La presidenta de Almur ha subrayado que "hay muchas mujeres liderando empresas, generando empleo y aportando valor desde sectores muy distintos", por lo que considera importante "seguir dando visibilidad a ese trabajo". Además, ha remarcado que estos encuentros permiten "compartir experiencias, generar sinergias y fortalecer una red de empresarias que cada vez está más unida y sigue creciendo en Almería".

COMPROMISO CON LA IGUALDAD

Unicaja ha defendido que mantiene un compromiso con el apoyo a las mujeres empresarias, a las que reconoce un "papel fundamental en el desarrollo económico y social". Por ello, pone a su disposición soluciones financieras, formación y asesoramiento especializado "con el objetivo de impulsar el emprendimiento femenino y fomentar la igualdad de oportunidades en el ámbito empresarial".

La entidad ha señalado que la igualdad es un "pilar fundamental" y que, en el ejercicio de sus políticas de Sostenibilidad y Diversidad, dispone de un Plan de Igualdad desde el que refuerza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como uno de sus valores tradicionales.

Además, este plan contempla medidas concretas que "potencian la asunción equilibrada de responsabilidades y favorecen la conciliación de la vida laboral y familiar de sus empleados". Todo ello contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que la entidad está comprometida, en concreto el de 'Igualdad de género' y el de 'Reducción de las desigualdades'.

Almur fue constituida en 1994 con el objetivo de defender y promover los valores de la mujer en su condición de empresaria y emprendedora. La asociación está formada por empresarias y emprendedoras de todos los sectores económicos y territorios de la provincia de Almería y fomenta la igualdad, la conciliación, el espíritu empresarial y la promoción laboral y profesional de las mujeres.

La asociación es miembro de la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería (Asempal) y, a través de ella, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

También forma parte del Consejo Provincial de Mujeres de la Diputación de Almería y del Consejo Sectorial de la Mujer del Ayuntamiento de Almería, y participa en foros que abordan temas de interés para las empresarias.