Un proyecto piloto promueve la instalación de toldos vegetales en la calle Alhóndiga de Granada

GRANADA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada y la Federación de Comercio han presentado un proyecto piloto para instalar toldos vegetales en la calle Alhóndiga, como atractivo comercial y mejora del medio ambiente, según ha afirmado el concejal de Comercio, Manuel Olivares.

La iniciativa, que necesita el visto bueno de la Junta de Andalucía, es fruto de un convenio de colaboración firmado en marzo entre ambas instituciones.

Durante la presentación del proyecto, Olivares ha destacado la apuesta del Ayuntamiento por desarrollar iniciativas público privadas que contribuyan a la dinamización y promoción del comercio granadino, "como es el caso de este proyecto piloto en una calle protegida que --según ha dicho-- hasta la fecha había estado olvidada y que supondrá también un gran beneficio para el conjunto de la ciudad".

En la comparecencia informativa el edil de Comercio ha estado acompañado por la presidenta de la Federación Provincial de Empresarios y Autónomos de Comercio de Granada, María Castillo; el profesor de Física Aplicada de la Universidad de Granada, Jerónimo Vida, y la arquitecta Paloma Baquero, miembro del estudio de arquitectura 'Serrano y Baquero', que ha colaborado en el diseño del proyecto.

Todos ellos han señalado la contribución de este proyecto a hacer del centro de Granada un espacio más habitable y contribuir a la mejora de la calidad de vida en la ciudad y al fomento del comercio.

Con una superficie de actuación de 950 metros cuadrados y casi 3.000 plantas, el sistema de toldos posibilita la cobertura vegetal lineal de la calle Alhóndiga.

Se trata, según ha explicado Paloma Baquero, de una "estructura mínima que apenas tenga impacto visual y que pueda ir siendo colonizada por la vegetación" cuyo diseño, ha añadido, "está inspirada en elementos de nuestra tradición, concretamente en el Corral del Carbón y la Alhambra, que están presentes en el imaginario colectivo de todos".

Otro aspecto destacado por la arquitecta ha sido que "el elemento crea una sombra tamizada a través de la vegetación, que oscila y cambia a lo largo del día y según las estaciones. Una sombra acogedora que hace agradable el espacio pasear, vivir y comprar".

Por su parte, María Castillo, quien ha valorado a la contribución de la iniciativa a la "consolidación y el apoyo al comercio local", se ha referido a las características de la planta que se va a colocar, el jazmín persa.

"Es una planta trepadora de rápido crecimiento, no ensucia demasiado, no tiene problemas de plagas, tapiza bien pero sin que sea opaco, no genera alergias y su mantenimiento es bastantes sencillo", ha concluido. A ello se añade, según ha concluido Jerónimo Vida, su contribución al descenso de los niveles de CO2.