Cartel del congreso. - SOCIEDAD ANDALUZA DE REUMATOLOGÍA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 25 (EUROPA PRESS)

Unos 150 profesionales de la reumatología se darán cita desde este jueves 26 hasta el sábado 28 de noviembre en el hotel Barceló Punta Umbría Beach Resort (Huelva) con motivo del XXXI Congreso de la Sociedad Andaluza de Reumatología (SAR), un encuentro que dedicará ocho mesas científicas a cuestiones como el dolor persistente, las nuevas terapias y la atención conjunta entre especialidades.

Según ha informado la organización en una nota de prensa, el programa abordará cuestiones clínicas complejas, como el tratamiento de la artritis que no responde a la medicación convencional, las opciones terapéuticas para pacientes con osteoporosis tras un trasplante o los criterios para establecer consultas compartidas entre reumatólogos y neumólogos.

La actividad arrancará este jueves por la mañana con una jornada dirigida a tutores y médicos residentes que incluirá un taller sobre inteligencia artificial. Ya por la tarde, las dos primeras mesas científicas analizarán las guías de tratamiento y los objetivos terapéuticos de la artritis reumatoide, así como el papel de las terapias combinadas en pacientes de difícil manejo con artritis psoriásica.

La inauguración institucional tendrá lugar el mismo jueves, a las 19,30 horas, y contará con la participación del delegado territorial de Salud de la Junta de Andalucía en Huelva, Juan Carlos Duarte; el alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino; la presidenta del comité organizador, Marta Llanes Gómez; y el presidente de la Sociedad Andaluza de Reumatología, Alejandro Escudero.

De cara a la jornada del viernes 27, las sesiones se centrarán en el dolor persistente en pacientes con espondiloartritis y en las dificultades que plantea la fragilidad ósea en personas con enfermedad renal, trasplantadas o con antecedentes oncológicos. Asimismo, se dedicará una mesa a las consultas multidisciplinares con Dermatología, Neumología y Digestivo para patologías que afectan a varios órganos.

El programa del viernes reservará también espacio para las terapias celulares CAR-T y para el diagnóstico diferencial de enfermedades que pueden confundirse con patologías reumáticas, apartado en el que intervendrá el doctor Alberto Ruiz Román, del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Por la tarde, el doctor Asier García Alija, del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, ofrecerá la conferencia magistral sobre inteligencia artificial e innovación en medicina.

Por último, el sábado 28 la última mesa científica estará dedicada a la artritis idiopática juvenil. Moderada por los doctores Marta Llanes y Fernando Ortiz Márquez, la sesión examinará los casos de difícil tratamiento y el uso de fármacos biológicos, antes de dar paso a la asamblea general con la que se clausurará el congreso.