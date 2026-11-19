La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en su reunión con Aocam, junto a la secretaria general del PSOE de Huelva y candidata al Senado por la provincia, María Eugenia Limón, y otros socialistas onubenses. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha anunciado este jueves en Huelva que su formación presentará una enmienda a los presupuestos de la Junta de Andalucía para incluir partidas específicas destinadas a indemnizar a las mujeres afectadas por los fallos registrados en el programa de cribado de cáncer de mama en la comunidad, con el objetivo de evitar que tengan que acudir a los tribunales para reclamar una reparación.

Márquez ha realizado este anuncio durante un encuentro mantenido con la Asociación Onubense de Cáncer de Mama (Aocam) en un acto en el que ha estado acompañada por la secretaria general del PSOE de Huelva y candidata al Senado por la provincia, María Eugenia Limón, en el marco de la campaña electoral de cara a los comicios del próximo 29 de noviembre.

Según ha explicado la dirigente socialista, esta iniciativa presupuestaria responde al rechazo previo del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía a una proposición no de ley (PNL) impulsada por el PSOE-A junto a los colectivos de afectadas para articular dichas ayudas económicas. Márquez ha lamentado que las pacientes deban "gastarse el dinero que no tienen en los juzgados, pidiendo justicia y verdad". "¿Dónde tienen el corazón?", se ha cuestionado.

La vicesecretaria general del PSOE-A ha calificado de "impresentable" y de "desalmado" que, más de un año después de conocerse los fallos en los cribados, la Administración autonómica "siga sin ofrecer respuestas" ni abrir una comisión de investigación parlamentaria.

Asimismo, ha cifrado en "al menos nueve" las mujeres fallecidas en Andalucía y en "miles" las afectadas que, según ha señalado, atraviesan tratamientos de quimioterapia, mastectomías o cuadros de metástasis por diagnósticos "que podrían haberse detectado a tiempo".

Márquez ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de haber gestionado este asunto "de la peor manera posible, tanto en lo político como en lo humano", y le ha reprochado que "negara la existencia" de listas de espera oncológicas en Andalucía. En esta línea, ha criticado que el Ejecutivo autonómico ha "recortado partidas" de la sanidad pública "mientras ha vuelto a privatizar de manera escondida" las pruebas del cribado de cáncer de mama "este pasado verano por un importe de 14 millones de euros".

Por otra parte, la dirigente socialista ha contrapuesto la situación de las pacientes con la trayectoria de los tres responsables sanitarios del Gobierno andaluz vinculados a esta gestión.

Según ha indicado, uno fue designado presidente del Parlamento andaluz y "posteriormente enviado al Senado"; otra "pasó a ocupar la Consejería de Medio Ambiente y un escaño en la Cámara autonómica"; y la exconsejera de Salud que dimitió por este caso ha percibido, según Márquez, "más de 100.000 euros en concepto de indemnizaciones mensuales por callarse".

"No nos vamos a callar ni debajo del agua", ha advertido Márquez frente a lo que considera un "intento de la derecha y la extrema derecha" por "silenciar" el conflicto y ha asegurado que esta cuestión "va a perseguir a Moreno de por vida" por ser "lo más grave que ha pasado en materia sanitaria" en Andalucía.

Finalmente, la vicesecretaria general del PSOE-A ha agradecido la labor de Aocam y de las asociaciones de pacientes de la provincia de Huelva, definiéndolas como "un faro de esperanza y tranquilidad" y destacando el trabajo "impagable" de las mujeres que han impulsado estas entidades pese a atravesar la enfermedad.