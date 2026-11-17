Presentación de la 56 edición del Belén Viviente de Beas. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Belén Viviente de Beas abrirá las puertas a las fiestas navideñas en la provincia de Huelva el próximo 27 de noviembre, cumpliendo 56 años como el más antiguo de Andalucía, y lo hará con escenas renovadas e inclusivas.

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha destacado que se trata de una tradición "que ha pasado de padres a hijos y que sigue adelante gracias al trabajo y a la ilusión de todo un pueblo". "Desde sus inicios, el Belén Viviente de Beas mantiene algo muy especial: la representación del nacimiento de Jesús, pero también los oficios, las costumbres y las escenas de una forma de vida que pertenece a nuestra identidad, a nuestras raíces y a la memoria de nuestro pueblo andaluz", ha añadido.

Reconocido como Acontecimiento de Interés Turístico de Andalucía y con la Medalla de Oro de la provincia de Huelva, el Belén forma parte de la tradición del belenismo, declarada Bien de Interés Cultural, ha recordado la institución provincial en una nota.

Toscano ha destacado la ampliación de la participación de los centros de inclusión social en su puesta en marcha, "que más personas puedan disfrutar del Belén y formar parte de él es una buena manera de expresar el sentido de la Navidad", y ha invitado a la ciudadanía "a hacerle un sitio a Beas en vuestros planes de Navidad, para que esta tradición siga llegando a nuevas generaciones y a nuevos visitantes".

El presidente de la Hermandad de Clarines, Antonio Rosillo, ha destacado que esta edición se presenta "con la misma ilusión que cuando se creó el primer año, siempre innovando en todas las escenas y adaptándonos a los tiempos".

Según ha indicado, desde el año pasado se ha incorporado aspectos relacionados con la inclusión social. "Lo hemos adaptado para que sea un Belén sin barreras, un Belén con pictogramas para personas con autismo y un Belén también que pueda disfrutar a aquellas personas que tienen problemas de visión".

Para las adaptaciones, la hermandad contó en la pasada edición con la ayuda de dos centros, y este año van ya por siete. "Si sigue germinando la semilla de la inclusión, que para nosotros es también de la visibilidad, a lo mejor en un futuro, puede ser el centro de la inclusión social en Beas", ha señalado el presidente de la hermandad.

Rosillo ha subrayado que, en la tradición belenística andaluza, a la vez que se representan escenas bíblicas, "hay escenas costumbristas, con objetos que las personas mayores enseñan a sus hijos, a sus nietos, con mucha ilusión y se enseñan cuál era su uso". A los más pequeños, ha añadido, "les gusta mucho el tema de los animales, ver animales de cerca. Estamos en una sociedad donde ya recurrimos poco al campo y a las costumbres ganaderas, entonces los niños todo eso lo perciben con mucho cariño, mucho entusiasmo".

NOVEDADES Y OFERTA COMPLEMENTARIA

Respecto al contenido de las escenas, el Belén se transforma todos los años. "Nunca es el mismo, todas las escenas se transforman, se meten algunas escenas nuevas, otras se van quitando, para darle ese matiz vanguardista". Como novedad de este año se expondrán seis dioramas, donados a la hermandad por Juan Antonio Tizón y su familia.

Los personajes del Belén estarán interpretados por 170 niños, en dos grupos, y las mañanas que se abren los domingos y festivos, también figuran personas adultas de Beas, si bien la participación ha salido de las fronteras del municipio "y viene gente de Huelva capital, de municipios de la provincia, de Sevilla y provincia, de Cádiz o Badajoz, porque quieren vivir la experiencia de ver el Belén desde dentro, caracterizarse y vivir esa experiencia".

El presidente de la Hermandad de Clarines ha invitado a la población a que no se lo pierdan y ha señalado que las visitan están también animadas por un entorno en el pueblo de determinados bares que están alrededor del Belén, donde hay dulces típicos de Beas.

"Y una cosa que lleva mucho la atención a la gente son los buñuelos, que los lleva la hermandad de la Virgen de España. Con lo cual, es un día fantástico para estar en Beas y disfrutarla a través de este Belén viviente", ha remarcado.

El diputado provincial y alcalde de Beas, José Leñero, se ha referido al Belén Viviente como "tres generaciones trabajando con la dirección de la Hermandad Nuestra Señora de los Clarines, para sacarlo adelante un año más y decirle al mundo que Huelva es una provincia navideña: no solamente por el Belén de Beas, sino también el de otros pueblos, como Aljaraque, como Higuera de la Sierra que atraen un turismo navideño".

El Belenismo viviente de Andalucía, ha subrayado "nació en Beas y está sirviendo de modelo para muchos. El nuestro tiene un encanto propio, con esa cueva y ese ambiente recogido que emula una noche del Israel antiguo".

Leñero ha agradecido el esfuerzo de la hermandad y el trabajo en favor de la inclusión, "que es un gran gancho para atraer una visión renovada del Belén Viviente". Asimismo ha señalado que el Ayuntamiento tiene preparada una oferta de ocio complementaria en las afueras del Belén.

"Hasta cuatro zambombas, dos coros de campanilleros, baile flamenco y numerosos talleres infantiles, de modo que el visitante, cada día que vaya, se va a encontrar una actuación o evento programado que puede disfrutar paralelamente a la visita del Belén, junto con esos inexcusables buñuelos de chocolate que realiza la Hermandad de la Virgen de España", ha concluido el alcalde de Beas.