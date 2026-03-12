Hasta 85 especies amenazadas encuentran refugio en los humedales recuperados en Andalucía por Fundación Moeve

La Laguna Primera de Palos, en la provinia de Huelva, es uno de los proyectos de protección y conservación más destacados de la Fundación Moeve. - FUNDACIÓN MOEVE

La fundación Moeve ha destacado este jueves sus actuaciones de conservación y recuperación de humedales en espacios como la Laguna Primera de Palos o las Marismas del Odiel (Huelva) y la Estación Ambiental Madrevieja (Cádiz). A cierre de 2025 y "como resultado de una labor de más de dos décadas", la entidad ha logrado preservar 52,85 hectáreas de estos entornos --equivalente a 28,4 hectáreas de lámina de agua-- y ha reforzado la protección de 715 especies autóctonas de fauna y flora, 85 de ellas consideradas especies amenazadas.

Así lo ha indicado la fundación en una nota, en la que señala que los humedales son una de las soluciones naturales "más eficaces" para proteger el territorio, "gracias a su papel clave en la captura de carbono y en la reserva de agua dulce". Esta capacidad para retener agua los convierte en "refugios fundamentales" para numerosas especies.

Al respecto, ha destacado que durante 2025 estos enclaves se consolidaron como "espacios de referencia" tanto para la conservación como para la divulgación ambiental. A lo largo del año, recibieron 7.648 visitas de investigadores, instituciones y centros educativos. Asimismo, en línea con la labor divulgativa de la fundación, 4.800 alumnos de 90 centros escolares participaron en programas de sensibilización que les permitieron conocer "la importancia ecológica de estos ecosistemas".

La entidad impulsa espacios de encuentro entre investigadores, expertos y administraciones para "avanzar en la gestión y conservación de los humedales y otros ecosistemas de alto valor ambiental". Así, destaca la "inversión sostenida" por la fundación para que "este impulso educativo y conservacionista haya sido posible". En este sentido, explica que durante este periodo destinó más de 1,8 millones de euros a acciones de biodiversidad, con "un enfoque prioritario en la recuperación y protección de humedales".

La directora de Fundación Moeve, Teresa Mañueco, ha sostenido que "los resultados alcanzados en 2025 son una muestra del trabajo que la fundación Moeve lleva años desarrollando en la restauración de humedales, ecosistemas de alto valor ambiental considerados los 'riñones del planeta". "La protección y recuperación de estos espacios refuerzan nuestro compromiso firme con la defensa de la biodiversidad, uno de nuestros tres ámbitos estratégicos y un pilar esencial de nuestra contribución a la transición ecológica", ha añadido.

NUEVAS ALIANZAS

En las últimas dos décadas destacan la protección y conservación de los humedales de Laguna Primera de Palos, la Laguna de La Rábida y Marismas del Odiel, en Huelva, así como de Arroyo Negro y la Estación Ambiental Madrevieja, en la provincia de Cádiz.

Esta última ha sido "clave" para el "éxito" del proyecto de recuperación de la lechuza, con 67 ejemplares liberados desde su inicio, y del Proyecto Galápago, que cuenta actualmente con ocho adultos reproductores.

Además, fundación Moeve ha firmado en 2025 nuevos acuerdos "estratégicos" reforzando su presencia en "ecosistemas de alto valor" en Andalucía y Canarias, como el convenio con el Ayuntamiento de Algeciras para la protección de la Huerta de las Pilas (Campo de Gilbraltar), el protocolo para la restauración de la Laguna de las Madres (Huelva) y la creación de un nuevo humedal artificial en Fasnia (Tenerife) junto al Cabildo de la isla.

Asimismo, ha subrayado que continua en tramitación para la de restauración ecológica del humedal de La Mejorada en el Paraje Natural de Brazo del Este (Sevilla).