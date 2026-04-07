Abiertas las inscripciones para la 52 edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva

Espectadores entrando al cine. - FESTIVAL DE CINE IBEROAMERICANO DE HUELVA

HUELVA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano abre la convocatoria para participar en las secciones competitivas de la 52 edición, que se celebrará del 13 al 21 de noviembre de 2026. Hasta el 31 de julio podrán inscribirse las producciones cinematográficas --largometrajes y cortometrajes de ficción, animación o documentales-- en las distintas secciones competitivas del festival. El reglamento y las bases estarán disponibles en la página web del certamen: www.festicinehuelva.com.

Según ha indicado la organización en una nota, la selección de títulos será anunciada a partir del próximo mes de septiembre. Los premios oficiales de las secciones competitivas cuentan con galardones y dotación económica.

Las películas seleccionadas para competir en la Sección Oficial de 2025 deben ser estrenos nacionales en España. Las participantes optan al Colón de Oro a la Mejor Película, con una dotación económica de 20.000 euros --50% para los productores, 50% para el distribuidor de la película en España--.

La sección que nació en 2024 y que ha obtenido "estupendos resultados de crítica y público" en es Acento, para largometrajes destacados con dirección o producción mayoritaria española, podrán participar largometrajes de ficción, animación y/o de carácter documental. Las películas seleccionadas optarán al Premio Acento a la Mejor Dirección Española, que estará dotado con 5.000 euros, y que será elegido por el público asistente a las salas.

Además esta sección competitiva nacional, el Festival cuenta Talento Andaluz, que intentará recoger en esta 51 edición destacados títulos de dirección andaluza, con un premio otorgado por el público, el Premio Dirección Andaluza, dotado con 3.000 euros.

La apuesta por los nuevos talentos y el cortometraje sigue vigente este 2025, en diferentes secciones competitivas: la Sección Oficial de Cortometrajes Nacionales --clasificadora para los Premios Goya--, la Sección Oficial de Cortometrajes Internacional Iberoamericano --clasificadora para Ibershorts--, Talento Andaluz y Pantalla Huelva.

Con la diversidad de secciones, se ha cumplido uno de los objetivos marcados por la actual dirección del certamen: que el Festival de Huelva sea motor de promoción el trabajo de largometrajes y cortometrajes tanto a nivel regional (Talento Andaluz), como nacional (Acento y Sección Oficial de Largometrajes y Cortometrajes) e internacional --con las Sección Oficiales de Largometrajes y Cortometrajes Iberoamericanos--.

51 EDICIÓN DE 2025

La película brasileña 'La mejor madre del mundo', dirigida por Anna Muylaert, fue la gran triunfadora del 51 Festival de Huelva de Cine Iberoamericano al ganar el Colón de Oro a la Mejor Película y el Colón de Plata a la Mejor Interpretación Femenina para su actriz, Shirley Cruz.

Otros premios destacados incluyeron el Colón de Plata Premio Especial del Jurado para 'Aún es de noche en Caracas', el Colón de Plata a la Mejor Dirección para Mayra Hermosillo ('Vainilla'), el Colón de Plata a la Mejor Interpretación Masculina para Pedro Fontaine ('Los renacidos'), y el Colón de Plata a la Mejor Interpretación de Reparto para el elenco de 'Vainilla'.

El jurado oficial estuvo formado por el actor dominicano Jean Cruz, la directora del London Spanish Film Festival, Joana Granero, y la directora del Festival de Cine Español de Nantes, Pilar Martínez-Vasseur.

Los espectadores de la 51 edición premiaron a la película mexicana 'Un mundo para mí', de Alejandro Zuno de Sección Oficial y a 'Los tigres', de Alberto Rodríguez, en la Sección Acento Cine Español y 'Antonio, el bailarín' de Paco Ortiz, en la Sección Talento Andaluz.

El Jurado Joven, compuesto por estudiantes de Huelva, otorgó los premios en las diferentes secciones competitivas. Los ganadores fueron: 'Alivios' (Mejor Cortometraje Iberoamericano), 'Estela' (Mejor Cortometraje Nacional), 'All you need is love' (Mejor Cortometraje de Dirección Andaluza) y 'Origami' (Pantalla Huelva). Esta última sección también contó con premio del público ('Por huevos').

El Festival de Huelva ofreció una programación variada, con la mitad de títulos dirigidos por mujeres, y recibió una "estupenda acogida" de público y medios. El balance de la edición 51, publicado a finales de 2025, registró más de 50.000 espectadores en diversas sedes --Gran Teatro, Casa Colón, Espacio Santa Fe-- y actividades paralelas.

El festival acreditó a 350 profesionales, superó las 9.000 menciones en medios nacionales e internacionales --Argentina, México, EE. UU., etc.-- y produjo unas 15 horas de contenido online ('Encuentros'). El impacto mediático generó una audiencia potencial de más de 800 millones de personas. El Valor Publicitario Equivalente (VPE) superó los seis millones de euros. La web oficial (festicinehuelva.com) registró 172.960 visitas.