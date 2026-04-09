Activan la alerta por mildiu tras detectar los primeros focos en el viñedo

Primeras manchas de mildiu en en una parcela del viñedo del Condado de Huelva. - DOP CONDADO DE HUELVA

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

El Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen 'Condado de Huelva', 'Vinagre del Condado de Huelva' e Indicación Geográfica 'Vino Naranja del Condado de Huelva' ha detectado las primeras manchas de mildiu en distintas parcelas del viñedo del Condado de Huelva, lo que ha llevado a activar un protocolo de vigilancia para frenar su posible avance.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el presidente del consejo, Vicente Pérez García de Prado, ha hecho un llamamiento a la prudencia y a la atención constante en el campo, subrayando que "aunque este año las condiciones no son tan favorables para el hongo como en la campaña pasada, no se puede bajar la guardia en ningún momento".

Además, ha señalado que la actual campaña está marcada por una menor presencia de lluvias en comparación con 2025, lo que reduce el riesgo inicial de propagación del mildiu. Sin embargo, el Consejo advierte de que factores como la humedad nocturna y las temperaturas suaves pueden favorecer su desarrollo.

"Estamos en una fase muy sensible del viñedo. La viña está brotando y cualquier cambio en las condiciones puede activar el hongo. Por eso es fundamental estar atentos día a día", ha explicado Pérez García de Prado. El presidente ha recordado además las consecuencias de la pasada campaña, cuando el mildiu "provocó pérdidas superiores al 50% de la producción en el Condado de Huelva".

"Venimos de un año muy duro para el sector. Muchos viticultores lo han pasado realmente mal y eso nos obliga a ser especialmente prudentes y a anticiparnos", ha señalado. En aquella ocasión, el Consejo Regulador lideró una "intensa labor institucional" ante la Junta de Andalucía y la Diputación de Huelva para canalizar ayudas directas y mejoras en los seguros agrarios, medidas fundamentales para la supervivencia de muchas explotaciones.

UN SISTEMA PARA DETECTAR A TIEMPO Y "ACTUAR CON RAPIDEZ"

Para mejorar la respuesta ante esta situación, el Consejo Regulador ha puesto en marcha desde el pasado mes de marzo el 'Reconocimiento Mildiu', un incentivo para que el agricultor intensifique la labor de vigilancia y prevención de este hongo. A través de este reconocimiento ya se están recogiendo muestras de hojas con síntomas compatibles con la enfermedad --como manchas en la parte superior o la aparición de moho blanquecino en el envés-- para su análisis en laboratorio.

"Queremos que el viticultor se sienta acompañado. Este sistema no solo nos ayuda a tener una imagen más clara de lo que está ocurriendo en el campo, sino que también refuerza la labor que ellos hacen cada día", ha indicado el presidente.

La información recopilada permitirá coordinar mejor las actuaciones junto a la Red de Alerta e Información Fitosanitaria de Andalucía (RAIF) y adoptar medidas preventivas de forma más eficaz.

Por ello, desde el Consejo Regulador se insiste en la "importancia" de mantener una vigilancia activa, especialmente en aquellas parcelas con mayor densidad de vegetación o que hayan registrado problemas de mildiu en campañas anteriores.

Asimismo, se recomienda realizar tratamientos preventivos cuando se den condiciones favorables para el desarrollo del hongo y favorecer la aireación de la planta mediante labores como la poda en verde.

Pérez García de Prado ha puesto en valor el papel del agricultor en este contexto, ya que el viticultor del Condado "conoce su viña mejor que nadie". "Es el primero en detectar cualquier anomalía y su trabajo es clave para proteger la calidad de nuestros vinos y vinagres".

En este sentido, ha insistido en que desde el consejo van a estar "al lado del sector, aportando información, seguimiento y apoyo técnico para afrontar esta situación con las mayores garantías posibles".