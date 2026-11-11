La actividad industrial y portuaria de Huelva se desarrollan con "normalidad" durante la jornada de huelga general

Piquete informativo de UGT en una empresa de transporte en Huelva. - UGT

HUELVA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actividad de las empresas del Polo Químico, así como la del Puerto de Huelva se están desarrollando con "normalidad" y sin incidencias en esta jornada de huelga general del 11 de noviembre, toda vez que el transporte está respaldando los servicios mínimos.

Así, la Autoridad Portuaria de Huelva ha confirmado a Europa Press que se está desarrollado la jornada con "normalidad" y sin incidencias, toda que vez que la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva también han señalado que la actividad de sus empresas asociadas del Polo Químico se están desarrollando "con total normalidad".

Además, desde la Junta de Andalucía han señalado que los centros sanitarios de la provincia han abierto "sin incidencias" y la huelga ha sido secundada por el 3,93% (175) en Huelva. Por otro lado, en los centros escolares onubenses el seguimiento, según los datos de la administración andaluza ha sido de 37 docentes de 7.661 (0,5%).

VALORACIÓN SINDICAL

Los sindicatos UGT y CCOO han realizado una valoración "positiva" sobre las primeras horas de la huelga general del 11 de noviembre en la provincia, estimando un 90% en el servicio de limpieza y un 60% en el comercio y hostería, toda vez que se ha desarrollado sin incidencias y con actividad portuaria e industrializada "normal", así como los servicios mínimos en el transporte. No obstante, se valora la suspensión de la manifestación de la tarde por la meteorología.

En rueda de prensa, el secretario general de UGT en Huelva, Francisco Gutiérrez, ha destacado que la jornada de huelga general se ha desarrollado "sin incidencias" y que han establecido los piquetes informativos por los barrios, por el centro de la ciudad, en Emtusa y en empresas de transporte.

"Valoramos positivamente la huelga porque incluso con una meteorología adversa como tenemos, los trabajadores, el que ha querido voluntariamente, ha ejercido ese derecho a la huelga. Está siendo una Huelva muy tranquila, exenta de ningún tipo de incidente y la cual valoramos muy positivamente", ha indicado.

Así, ha recordado que los objetivos de esta jornada de huelga general es que "los trabajadores lleguen a final de mes" y, para ello, "hace falta aumentar los salarios, que se contengan los precios y vivienda asequible" porque "si una vivienda de protección oficial vale 250.000 euros, la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras no tienen acceso a esa vivienda".

Por su parte, la secretaria general de CCOO en Huelva, Julia Perea, también ha valorado de forma "muy positiva" esta convocatoria de huelga general. Así, ha indicado que el servicio de recogida de basura "la ha secundado, prácticamente, el 90% de la plantilla", aunque desde el Ayuntamiento de Huelva se ha señalado que ha funcionado con normalidad los servicios mínimos.

Además, Perea ha explicado que el transporte ha salido "única y exclusivamente para los servicios mínimos, tanto el transporte urbano como el transporte interurbano". Asimismo, el comercio y la hostelería, entre los barrios y el centro, "se ha situado en torno al 60%".

"Los motivos que convocaban este paro general eran principalmente demandar que todo el mundo tenga derecho a una vivienda y que la vivienda sea un derecho y no un bien con el que se especula. Decirle a la Junta de Andalucía que necesitamos una inversión justa y necesaria para el mantenimiento de nuestros servicios públicos, sanidad, educación y dependencia. Además, pedirle y exigirle a la patronal que reparta los beneficios empresariales con quien los produce, que son los trabajadores y las trabajadoras", ha manifestado.