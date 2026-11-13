Adelante Andalucía inicia su campaña electoral en Huelva desvelando su lema 'Coraje y Esperanza'

La cabeza de lista por Adelante Andalucía en Huelva, Carmen María Martín Carrasco, en el inicio de campaña para el 29N. - ADELANTE ANDALUCÍA

HUELVA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha iniciado su campaña electoral con el lanzamiento de una gran pancarta en Huelva con el lema para las elecciones generales del 29N. La formación andalucista de izquierdas ha elegido 'Coraje y Esperanza' como consigna para transmitir sus dos principales propósitos, que son "plantarle cara a la extrema derecha y hacerlo con una voz andalucista".

Conforme a los resultados obtenidos en las elecciones autonómicas del pasado 17M, Adelante ha manifestado que su objetivo es ampliar el espacio de la izquierda, "llevando más gente a las urnas", ha indicado en una nota.

"Arrancamos con el coraje de la clase trabajadora que se levanta todos los días para trabajar y con la esperanza de que Huelva, las onubenses y los onubenses, desde los picos de anoche hasta punta Umbría, desde Chucena hasta Ayamonte van a tener voz en el Congreso de los diputados a partir del 29 de noviembre", han señalado.

La formación ha explicado los objetivos detrás de "coraje y esperanza". Por una parte, "el coraje que impulsó a miles de andaluces y andaluzas a salir este miércoles a las calles por la huelga general; el coraje con el que la clase trabajadora andaluza se levanta todos los días para defender sus derechos; el coraje para luchar contra los fondos buitres y bancos".

Por otro lado, la esperanza de que las cosas vayan a mejor; la esperanza de que una izquierda fresca y valiente cambie las cosas; la esperanza de que Andalucía tenga voz propia en el Congreso de los Diputados".

De esta forma, Adelante ha iniciado su campaña electoral con "mucha fuerza y alegría". La formación andalucista cuenta con "miles de militantes" que estarán dando a conocer el proyecto, ideas y programa de Adelante Andalucía con el objetivo de "cambiar la vida de la gente normal y corriente".

Impulsada por esta "amplia militancia" que "ha demostrado su presencia y acción con la recogida de avales", la formación andalucista asegura que dentro de dos semanas estará en el Congreso de los Diputados "para mejorar la vida de la clase trabajadora andaluza".