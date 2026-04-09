Adelante critica el "aislamiento crónico" de Huelva tras una nueva interrupción ferroviaria con Sevilla

Archivo - Un tren Alvia detenido en una estación de ferrocarril. - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

HUELVA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Adelante Andalucía en Huelva, Mari García, ha criticado el "nuevo episodio de abandono" que sufre la provincia tras la interrupción de la circulación ferroviaria entre Sevilla y Huelva a causa de una incidencia en la catenaria que ha dejado sin tensión la línea.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, García ha señalado que lo ocurrido "vuelve a poner de manifiesto el grave déficit ferroviario que sufre Andalucía" y que "golpea con especial dureza a Huelva", una provincia que "lleva décadas soportando infraestructuras precarias y promesas incumplidas".

"La conexión ferroviaria entre Sevilla y Huelva ya era insuficiente y frágil, y ahora vuelve a quedar interrumpida por una incidencia que demuestra la falta de inversión y mantenimiento en la red", ha insistido.

Además, García advierte de que la situación "se agrava" porque esta incidencia coincide con las obras de infraestructura entre Zafra y Los Rosales, que mantendrán interrumpida la circulación ferroviaria entre Sevilla y Zafra al menos hasta el próximo 20 de abril.

"La realidad es que Huelva vuelve a quedarse sin alternativas reales de movilidad", ha advertido la portavoz. En este sentido, ha señalado que a la situación ferroviaria se suma también la obra en la autovía entre Huelva y Sevilla, que prevé cortes de tráfico hasta mediados de junio.

"Cuando fallan al mismo tiempo el tren y la principal vía por carretera, lo que queda en evidencia es el aislamiento al que se somete a nuestra provincia", ha remarcado.

Desde Adelante Andalucía consideran que este escenario "no es fruto de una casualidad", sino de "años de abandono institucional hacia las infraestructuras onubenses". "Huelva siempre queda en la cola de las inversiones mientras se priorizan otros territorios", rechaza García.

Por ello, la candidata exige un "plan urgente de mejora y modernización" de las conexiones ferroviarias que "garantice un servicio fiable y digno para la ciudadanía".

"No estamos hablando de un problema puntual, sino de un modelo de infraestructuras que condena a Huelva a estar peor comunicada. Y desde Adelante Andalucía no vamos a dejar de denunciarlo", ha concluido.