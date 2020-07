Adelante lamenta "la inacción de las autoridades para dar soluciones habitacionales" a los asentamientos de Huelva

HUELVA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria de Adelante Andalucía por Huelva, María Gracia González, ha lamentado este lunes "la inacción de las autoridades, tanto a nivel local, como regional y central, a la hora de dar alternativas habitacionales dignas a los migrantes que trabajan en el campo" y que viven en los asentamientos chabolistas de la provincia onubense. Todo ello, después de que en dos días se hayan producido dos incendios en asentamientos de Lucena del Puerto y Lepe.

En el incendio de Lucena ha habido dos personas heridas, al igual que en el de Lepe, donde el asentamiento ha ardido en su totalidad, mientras que en Lucena se han quemado en torno a 50 chabolas. "Ahora los 120 habitantes de estas chabolas quemadas (en torno a 40 en Lucena y 80 en Lepe), están sin un mínimo techo, a casi 40 grados centígrados en pleno mes de julio", ha criticado en una nota de prensa González, que espera que tengan "un lugar decente donde ir ahora".

Así, ha insistido en que "esta situación se podría evitar simplemente con que hubiera un mínimo de voluntad política", como lleva su formación demandando de manera reiterada.

"No han bastado las circunstancias excepcionales derivadas de la crisis por el Covid-19 para que de una vez por todas se le diera solución a esta grave problemática", sino que ha llegado el verano y "seguimos igual, año tras año, incendio tras incendio, lamentando heridos y muertes de las personas que sacan el campo onubense adelante", ha subrayado.

La diputada anticapitalista se ha preguntado "qué se ha hecho con el dinero que la Junta ha destinado a los asentamientos de Huelva y Almería por la emergencia sanitaria, de 2,3 millones de euros, para no poder evitar otro verano igual".

De esta forma, González ha indicado que la realidad es que en Lucena "no hay oferta de vivienda y además los dueños no están por la labor de alquilar, entre otros motivos porque a pesar trabajar a diario cada temporada no pueden tener sus papeles de residencia debidamente regulados".

En cuanto a los fondos que ha recibido este Ayuntamiento la parlamentaria ha apuntado que "el alcalde dice que está gastando en comida los 452.000 euros que le ha dado la Junta para atender a los inmigrantes, al mismo tiempo que afirma que solo quedan unos pocos", cuando "con ese dinero podría alimentar durante un año a todo el municipio", ha matizado.

Por otra parte, González ha informado que "en el asentamiento quemado este lunes en Lepe vivían en torno a 80 personas, que han perdido sus pertenencias", como dinero y documentos, "en más de un caso necesarios para regular su situación". Por ello, "no es cierto que las chabolas quemadas estuvieran deshabitadas en su mayoría, como ha señalado el Ayuntamiento de Lepe", enfatiza, en lo que "parece un intento de quitarle hierro a una situación verdaderamente dramática".