Adjudicada la redacción del proyecto de construcción de las obras del nuevo centro de salud de Aracena (Huelva)

ARACENA (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Salud y Consumo ha adjudicado por un importe de 733.048 euros (con IVA) los servicios de redacción del proyecto básico y de ejecución, coordinación en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto, dirección de obra, dirección de ejecución de la obra y coordinación en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras de construcción de nuevo Centro de Salud y demolición del actual en Aracena (Huelva).

Según recoge la documentación, consultada por Europa Press, la Junta ha adjudicado el proyecto a Terrados Cepeda y Suárez Corchete S.L.L. y el plazo para la elaboración del mismo es de 130 días.

Asimismo, en el pliego de prescripciones técnicas de la licitación se señala que entre los objetivos incluidos en el Plan de Infraestructuras 2020-2030, elaborado "de conformidad" con el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de febrero de 2019, figura el nuevo Centro de Salud de Aracena.

Así, explica que, en la actualidad, el edificio que alberga el Centro de Salud de la localidad presenta "importantes deficiencias", tanto en sus elementos constructivos como en sus instalaciones, "requiriendo una actuación integral que las resuelva para garantizar su funcionamiento adecuado en los años sucesivos", así como indica que las necesidades asistenciales y de gestión definidas en el programa funcional confeccionado para este centro en noviembre de 2021, elevan la superficie construida requerida de los 1.915 metros cuadrados actuales a 3.068.

Esto implicaría una "importante" ampliación del edificio, "que conllevaría molestias e interferencias en la prestación del servicio con las garantías exigibles", siendo además "cuestionable su viabilidad".

En este sentido, en la información publicada por la Consejería se recoge que la parcela en la que se ubica actualmente el Centro de Salud dispone de 7.475 metros cuadrados de superficie, de los que casi 6.000 se encuentran libres de edificación, por lo que los condicionantes físicos y urbanísticos que le afectan "permiten construir una nueva edificación en parte de esa superficie libre sin interferir en el funcionamiento del edificio actual".

En este punto, el informe señala que todas estas circunstancias "hacen aconsejable" acometer una actuación global de sustitución del actual Centro de Salud que consistiría en la construcción de un nuevo edificio en las zonas libres de la parcela, la demolición del existente y la ordenación de toda la superficie libre resultante.

Así las cosas, prosigue indicando que este planteamiento "permitiría continuar prestando la asistencia sanitaria en el actual edificio mientras se ejecuta la obra" para, una vez puesto en marcha el nuevo centro, demoler el anterior y ejecutar la nueva ordenación de toda la parcela, "todo ello como resultado de una propuesta unitaria que resuelva de forma coherente las necesidades existentes".

Por todo ello, "los trabajos técnicos cuya contratación se propone están aplicados a un proyecto de inversión consistente en la construcción de nuevo Centro de Salud y demolición del actual en Aracena, siendo imprescindible la contratación de los mismos para poder ejecutar dicha inversión".

Este proyecto está financiado al cien por cien por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y el plazo de ejecución para la fase de Redacción de Proyecto y Coordinación en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto es de ciento treinta (130) días, a partir del día siguiente a la formalización del contrato.

CESIÓN DE LOS TERRENOS

Por otro lado, el Consejo de Gobierno de la Junta acepta en la sesión del 28 de enero aceptó la cesión de la titularidad, mediante mutación demanial subjetiva a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de un inmueble en la calle José Andrés Vázquez número 38 de Aracena (Huelva), con destino a la construcción de un centro de salud, y que se adscribe al Servicio Andaluz de Salud.

El nuevo centro en la localidad onubense, que dará asistencia a una población adscrita de 15.123 usuarios, tendrá una inversión prevista superior a los 8,3 millones de euros. En la Unidad de Gestión Clínica de Aracena prestan sus servicios 14 médicos de familia y dos pediatras.