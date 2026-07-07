Adjudicado el proyecto museográfico del futuro centro de interpretación de la Casa del Guarda y William Martin (Huelva)

Proyecto museográfico del futuro centro de interpretación de la Casa del Guarda y William Martin de Punta Umbría (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha adjudicado el contrato para el suministro e instalación del contenido museístico del futuro Centro de Interpretación de la Casa del Guarda y William Martin, un proyecto que dotará de contenido al histórico inmueble tras su reciente rehabilitación.

La actuación permitirá transformar la antigua Casa del Guarda de la Rio Tinto Company Limited en un moderno centro de interpretación concebido para divulgar dos capítulos fundamentales de la historia de Punta Umbría: por un lado, el legado británico que marcó el desarrollo urbanístico y social del municipio desde finales del siglo XIX y, por otro, la trascendencia internacional de la Operación Mincemeat, el célebre episodio de espionaje protagonizado por el ficticio comandante William Martin.

El discurso expositivo se desarrollará a través de seis áreas temáticas distribuidas siguiendo la propia configuración del edificio. En palabras del alcalde, José Carlos Hernández Cansino, la Casa del Guarda "es mucho más que un edificio histórico; es uno de los símbolos de los orígenes de la Punta Umbría moderna".

Asegura asimismo que con esta actuación "recuperamos su memoria y la convertimos en un espacio cultural de primer nivel, capaz de explicar tanto el legado británico que marcó el desarrollo de nuestro municipio como el papel que desempeñó nuestra costa en una de las operaciones de inteligencia más importantes de la Segunda Guerra Mundial".

A todo lo anterior añade que "lo hacemos de la mano de un proyecto técnicamente muy sólido, dirigido por profesionales con una amplia trayectoria en conservación del patrimonio, museografía y producción cultural."

La adjudicación recae sobre la propuesta presentada por Noelia Melara Sánchez, licenciada en Bellas Artes, especialista en restauración de patrimonio, ilustradora y comisaria de exposiciones, cuya trayectoria profesional reúne una amplia experiencia en conservación, restauración y museografía.

Para el desarrollo de su propuesta, la autora intelectual del proyecto va a dirigir a un equipo interdisciplinar que incorpora, entre otros, al ilustrador italiano Antonello Silverini, una de las referencias internacionales de la ilustración contemporánea, colaborador habitual de publicaciones como The Washington Post, The Boston Globe, The Economist o Corriere della Sera y profesor de la Accademia di Belle Arti de Roma, cuya obra dotará al centro de una identidad visual exclusiva.

La propuesta museográfica parte de una idea esencial: el edificio no será únicamente el continente del museo, sino también uno de sus principales contenidos. Por ello, una parte destacada del recorrido estará dedicada a la propia historia del edificio.

Así, el proyecto contempla la recreación de una estancia de la vivienda del guarda, ambientada con mobiliario y fotografías históricas, para mostrar cómo era la vida cotidiana de quienes custodiaban el recinto británico. Esta recreación se complementará con paneles, documentación e imágenes que explicarán el origen del Barrio de la Salud, la arquitectura colonial de madera característica de la compañía minera y el papel desempeñado por la Casa del Guarda como símbolo de la memoria colectiva de Punta Umbría.

El resto del recorrido se centrará en uno de los episodios de espionaje más decisivos de la Segunda Guerra Mundial: la operación 'Carne Picada' y el comandante William Martin, así como el papel que jugó Punta Umbría en este hecho histórico fundamental para el fin de la contienda.

En opinión del alcalde, con esta adjudicación, el Ayuntamiento continúa avanzando en la creación de un equipamiento cultural "llamado a convertirse en uno de los principales referentes patrimoniales y turísticos de Punta Umbría", poniendo en valor tanto la historia de la Casa del Guarda como el papel que desempeñó la localidad en un episodio que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial.