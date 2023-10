Agricultores de Almonte (Huelva) piden una nueva ley sobre regadíos de la Corona Norte que cuente con todos los sectores

HUELVA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Agricultores Puerta de Doñana, Manuel Delgado, ha asegurado que acoge con "esperanza" el anuncio del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de posponer el debate final de la PDL sobre los regadíos de la Corona Norte, aunque ha solicitado una nueva iniciativa que "cuente con todos los agentes implicados" y ha reivindicado estar presentes en la mesa de trabajo que van a constituir Junta y Gobierno central.

En declaraciones a Europa Press, Delgado ha señalado, no obstante, que el aplazamiento de un mes de la PDL de Doñana no "tranquiliza" a los agricultores de Almonte de esta asociación, y que la solución "no pasa por una modificación ni matización" de la solución planteada, sino que "se debe gestar una nueva contando con todos los agentes implicados".

Además, ha reivindicado que los agricultores de Almonte estén representados también en la próxima mesa de trabajo que anunciaron este martes Junta de Andalucía y Gobierno central, ya que esta asociación "representa a los agricultores de la localidad con mayor superficie de suelo regable de la Corona Norte".

"Entendemos que debemos estar presentes no solo por nuestro peso específico, sino porque Almonte es la población con mayor superficie de cultivo ecológico de Europa, y si alguien entiende de agricultura sostenible compatibilizada con el Espacio Natural de Doñana, somos los agricultores almonteños", ha subrayado.