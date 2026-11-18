La productora de 'Viva', Marta Baldó. - FESTIVAL DE HUELVA

HUELVA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano ha presentado este miércoles 'Viva' que se exhibe en la Sección Acento de la quincuagésima segunda edición, donde Aina Clotet aborda el deseo y la urgencia de vivir.

Según ha indicado el festival en una nota de prensa, después de superar una enfermedad, Nora siente la necesidad radical de vivir intensamente cada día de su existencia. Ese impulso marca el punto de partida de 'Viva', la ópera prima de Aina Clotet.

La protagonista, una profesora e investigadora científica de unos cuarenta años, está acostumbrada a exigirse al máximo en todos los ámbitos de su vida. Tras la enfermedad, se encuentra dividida entre el orden y la seguridad de su relación de pareja de siempre y la aparición inesperada de un joven veinteañero que despierta en ella una nueva pulsión de deseo y libertad.

Durante el encuentro con los medios, la productora Marta Baldó ha explicado que Clotet deja "una huella muy personal" en la película, en la que también actúa, participa como coautora del guion y coproduce.

El proyecto "se ha ido cociendo a fuego lento" para "dedicar al guion el tiempo que necesitaba". "Es una película muy trabajada en todos los aspectos", ha señalado Baldó, que ha destacado la "claridad" con la que la directora abordó la historia. "Tenía muchas ganas de explicarla, el ADN de la historia lo tenía clarísimo", ha señalado.

Para la productora, el conflicto de Nora resulta reconocible más allá de sus circunstancias, ya que es "una mujer cuya cabeza dice una cosa y su cuerpo dice otra, muy universal eso". Baldó ha relacionado esa contradicción con la exigencia de cumplir en todos los ámbitos: "Intentamos ser buenas mujeres, hijas, madres, trabajadoras, pero el cuerpo te pide otra marcha".

La protagonista busca libertad, aunque le cuesta enfrentarse a la de su nueva pareja. Según ha explicado, esa dificultad la lleva a reaccionar de forma violenta hasta "encontrar su propia libertad y tranquilidad".

Baldó ha hablado también de su relación profesional con Clotet, con quien decidió crear una productora después de dos años de trabajo conjunto. "Está todo el rato trabajando, creando, pensando; siempre te lleva al máximo de ti mismo", ha afirmado sobre la cineasta.

A esa exigencia creativa se suma una trayectoria como actriz que, a su juicio, "despierta interés y aporta confianza a sus proyectos" y "es una garantía".

La productora ha celebrado, además, la oportunidad de compartir la película con el público onubense. "Para nosotros venir a Huelva es una maravilla", ha expresado Baldó, que ha destacado las 52 ediciones del certamen y su papel como "un gran festival puente con Iberoamérica".

'Viva' llega al certamen onubense tras su selección en el Festival de Cannes, donde obtuvo el Premio de la Fundación Louis Roederer a la Revelación de la Semana de la Crítica.