Aiqbe reconoce la trayectoria investigadora del catedrático de Huelva José Manuel Andújar en sus IX Jornadas Técnicas

El presidente de Aiqbe, Juan del Olmo, entrega el reconocimiento al catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Huelva (UHU) José Manuel Andújar. - AIQBE

HUELVA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe) ha celebrado sus IX Jornadas Técnicas en la sede de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), un encuentro que ha reunido a profesionales y expertos del sector para abordar retos como la prevención, la innovación tecnológica y la formación profesional.

Durante el acto, la entidad ha entregado su Premio al Fomento y Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología al catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Huelva (UHU) José Manuel Andújar, según ha indicado la asociación en una nota.

El presidente de Aiqbe, Juan del Olmo, ha sido el encargado de entregar el galardón a Andújar, quien también es director del Centro de Investigación en Tecnología, Energía y Sostenibilidad. Del Olmo ha destacado de Andújar "su amplia trayectoria investigadora y su contribución al desarrollo de la ciencia y la ingeniería, además de su estrecha vinculación con Huelva y la Universidad".

La cita ha contado con un carácter especial al enmarcarse en la celebración del 40 aniversario de la asociación y por suponer el primer encuentro oficial con Laura Montes como nueva gerente de Aiqbe. Montes ha sido la encargada de abrir las jornadas, subrayando el papel de esta cita como punto de encuentro para "compartir experiencias y conocimiento" entre los profesionales de las empresas asociadas.

Por su parte, la delegada territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía en Huelva, Lucía Núñez, ha clausurado el encuentro emplazando a los asistentes a la próxima edición del año que viene.

PREVENCIÓN, IA Y FP DUAL

Las jornadas, conducidas por el periodista Rafael López, se han estructurado en varios bloques temáticos. En el primero, Antonio Mateo Bellerín (Enagás) ha tratado la integración de la cultura preventiva y el compromiso con las empresas auxiliares, mientras que Victoria Guillén (Metódica) se ha centrado en la mejora continua y la optimización de procesos.

El segundo bloque ha contado con la participación de las Comisiones Técnicas de la asociación. La Comisión de Mantenimiento, con José Antonio Nielsen (Moeve Química) e Ignacio Cienfuegos (Preditec), ha abordado el mantenimiento industrial y la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA).

Por su parte, la Comisión de Riesgos Laborales --a cargo de Mª Ángeles Estrella (Fertiberia) y Antonio Pérez (HSO)-- ha analizado el permiso de trabajo electrónico y el sistema Lototo, mientras que la Comisión de Medio Ambiente, representados por Beatriz Corzo (Bio Oils), ha ofrecido una ponencia práctica sobre la gestión de límites de emisiones.

Asimismo, la jefa de Servicio de Formación Profesional de la Delegación Territorial de Educación, Cristina Rodríguez, ha expuesto los casos de éxito en la colaboración entre la Junta de Andalucía y Aiqbe para la implantación de la FP Dual. La sesión ha sido cerrada por Xavier Ribera, experto en Comunicación Industrial, con una intervención sobre la estrategia de comunicación en el sector.

TRAYECTORIA DE JOSÉ MANUEL ANDÚJAR

El galardonado, José Manuel Andújar, es ingeniero industrial, licenciado en Ciencias Físicas y doctor en Ingeniería Química. A lo largo de su carrera ha publicado más de 600 trabajos, es titular de 20 patentes --la mayoría de cobertura internacional-- y ha dirigido 85 proyectos de investigación y 20 tesis doctorales.

Con este reconocimiento de Aiqbe, el investigador suma 36 premios y distinciones a lo largo de su carrera. Desde 2020 figura entre los investigadores con mayor impacto científico internacional en el campo de la Energía según el ranking de la Universidad de Stanford, combinando su labor investigadora con una intensa actividad de divulgación científica en medios de comunicación.