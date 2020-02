El alcalde de Manzanilla (Huelva) remarca que "no hay ilegalidad" alguna y lamenta "los ataques políticos"

Publicado 18/02/2020 17:59:33 CET

MANZANILLA (HUELVA), 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Manzanilla (Huelva), Javier Serrano (PP), ha remarcado este martes que "no hay ilegalidad" alguna en su gestión al frente del Ayuntamiento, al tiempo que ha lamentado "los ataques políticos".

En declaraciones a Europa Press, Serrano se ha referido a las críticas del PSOE, que considera "muy grave" que el Ayuntamiento de Manzanilla "haya facturado en solo cinco meses unos 7.400 euros a una empresa de artesanía familiar, que es de la pareja del concejal de Festejos y Agricultura, Manuel Rodríguez (PP)".

Ante esto, el primer edil ha indicado que cuenta con un informe del interventor del Ayuntamiento que confirma que desde su llegada al gobierno local hasta ahora "no se ha cometido ninguna ilegalidad".

En concreto, respecto a la factura a la mencionada empresa, ha explicado que el secretario señaló a la misma como "rechazada" puesto que "no reunía los requisitos legales establecidos", aspecto que puede deberse a "muchas causas". No obstante, ha reiterado que bajo su mandato no se han abonado las facturas con reparos hasta que no cuenten con el visto bueno de los técnicos municipales. Ha agregado que las anomalías ante las facturas son frecuentes y ha defendido su gestión.

Finalmente, Serrano ha lamentado que se use "el ataque político" para "manchar" su gestión pero "no todo vale en política", ha proseguido, antes de reprochar al PSOE que "le ataque" porque no es capaz de asumir, a su juicio, que han alcanzado la alcaldía tras doce años de gobierno socialista. "La gente está contenta con nuestra gestión y por eso recurren a estos ataques", ha concluido.