Alcalde Punta (Huelva) asegura que es "uno de los mejores veranos" y que se elabora informe sobre chiringuitos

HUELVA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Punta Umbría (Huelva), José Carlos Hernández Cansino, ha asegurado que el municipio está viviendo "uno de los mejores veranos" de los últimos años, "incluso mejor que años anteriores a la pandemia", toda vez que ha avanzado que el Ayuntamiento está elaborando un informe sobre los chiringuitos tras el cierre de uno de ellos por "las denuncias de vecinos por el exceso de ruido".

A pregunta de los periodistas durante la presentación de las fiestas de agosto de la localidad en la Diputación, el primer edil ha señalado que, en función de los datos que maneja, "se ha experimentado un incremento de ocupación por encima de la media, con el mejor mes de junio que se ha tenido en muchísimos años".

"Comparados con datos del resto de la provincia, Punta Umbría sigue siendo la que tira de verdad en cuanto a la ocupación y los datos de hostelería. Encontrar mesa en un sitio en el municipio para comer o para cenar es muy complicado, por ejemplo", ha insistido.

Al respecto, ha lamentado la situación laboral en el sector, ya que "no hay personal para la hostelería", algo que, a su juicio, "haya provocado que los establecimientos no puedan abrir más horas, y se esté primando los fines de semana y otros horarios".

Por ello, ha asegurado que la situación vivida en el mes de julio con los chiringuitos "no ha resentido al turismo", porque Punta Umbría, está "más viva que nunca" y "como en otros tantos sitios, hay problemas puntuales".

"Los datos que tenemos demuestran que el destino no se ha resentido en ningún caso, sino todo lo contrario. Está siendo el mejor verano, seguro, de después de la pandemia, y probablemente mejor que años anteriores a la misma", ha abundado.

CHIRINGUITOS

Asimismo, cuestionado por la situación del cierre de un chiringuito por "continuas demandas de los vecinos por exceso de ruido" y la posterior cancelación de actividades y conciertos en otros tantos, el alcalde ha señalado que la Alcaldía ha solicitado un informe sobre estos establecimientos.

"La normativa es la que es, las circunstancias son las que son y, de hecho, de eso se informará cuando se finalice el informe que se solicitó por parte de esta Alcaldía con respecto a toda la situación de todos los establecimientos que están en la playa. Se dará cuenta cuál es la situación y qué posibles medidas puede haber a futuro", ha abundado, toda vez que ha remarcado que es una situación "en la que intervienen tres administraciones" y "no es sencilla", por lo que informarán "cuando tengamos ese informe".

"Pero la realidad es que no solamente está ocurriendo problemas con terrazas o con chiringuitos en la playa en Punta Umbría, está ocurriendo en toda Andalucía y del único sitio que se habla es de Punta Umbría. Y eso no es un problema probablemente achacable ni a la hostelería ni a un ayuntamiento ni a una delegación territorial de Medio Ambiente. El problema es encajar una realidad con una normativa. Y ya está, simple y llanamente", ha enfatizado.

Al respecto, ha señalado que "no es entendible, por ejemplo, que en Andalucía, en estos días de calor, una terraza de un lugar de costa tenga que cerrar a las dos de la madrugada", pero es "un problema normativo".

"Por tanto, no es un problema que solamente existe en Punta Umbría, sino en toda Andalucía, pero el foco, no lo sé por qué, este verano se ha puesto en Punta Umbría, haciendo daño a nuestra marca", ha finalizado.