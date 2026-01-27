El alcalde de Punta (Huelva) señala que busca "resolver" el Couhousing "que el PSOE adjudicó a una empresa sin solvencia

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA - Archivo

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Punta Umbría (Huelva), José Carlos Hernández Cansino, ha lamentado las críticas del PSOE este martes por el Cohousing en Pinos del Mar, tachando al regidor de "falta de transparencia", y ha señalado que fue el gobierno socialista "quien adjudicó en 2020" el proyecto a "esta empresa incumplidora del contrato del peligro de condiciones" y que "estuvieron permitiendo un incumplimiento reiterado durante todos los años de la última legislatura, desde la adjudicación", ha dicho.

El primer edil de Punta Umbría ha señalado, además, que criticar esto es "echarse tierra encima", al tiempo que ha remarcado que al haber un cambio en el gobierno municipal, cuando llegó Unidos por Punta Umbría, consideraron que el proyecto "era bueno" y, "en pocos meses, apretando, conseguimos que se aprobara el proyecto de urbanización y que se iniciara y adjudicara el proyecto de organización ya a la empresa".

"Pero ante los reiterados incumplimientos de la empresa que ellos eligieron en un proyecto que ellos diseñaron y un proyecto que ellos adjudicaron, el Ayuntamiento lo que ha hecho es iniciar un expediente de resolución del contrato por incumplimiento en el que, con todos los trámites legales, se acordó dar traslado a la empresa para que haga las correspondientes alegaciones, ha hecho las alegaciones y ahora mismo están los servicios públicos del Ayuntamiento elaborando la contestación a la misma para desestimarlas. Y hay que resolver el contrato con la tramitación legal que corresponde, que es lo que estamos haciendo", ha explicado.

Al respecto, ha señalado que, además, "incluso se ha notificado, tanto a la empresa como al banco que prestó el aval, la incautación del mismo por el incumplimiento tal como estaba previsto del pliego de condiciones". "Por tanto, no sé qué están denunciando. Quizás ellos se deben preguntar a sí mismos si el empresario que eligieron tenía solvencia o no tenía solvencia" porque "a la vista de aquella adjudicación, este proyecto que tanto ilusionó no se ha llevado a buen efecto", ha añadido.

De otro lado, el primer edil puntaumbrieño ha señalado que el PSOE registró el escrito para tener información sobre esta cuestión el lunes y que el Ayuntamiento tiene "cinco días, como dice la ley, de plazo para contestar cuál es la tramitación que se está siguiendo" y que "por supuesto se iba a contestar porque está en plazo y se está actuando", por lo que ha mostrado su "sorpresa" de por el hecho de que "vayan a la prensa a hacer a realizar preguntas e insinuaciones que ni tienen fundamento y que además llegan incluso a ser calumniosas e injuriosas".

Además, considera una "falta de respeto" que se haya registrado esta semana en "los momentos que se están viviendo en Punta Umbría" tras la tragedia del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que "ha golpeado especialmente" al municipio.

"Los que sí han demostrado en su gestión es que han sido ellos los que dieron 20 años a una empresa para pagar una concesión cuando tenían que pagarlo de una vez, y la justicia así lo confirmó, en el caso en su día de Punta Umbría Turística, o también aquellas adjudicaciones urbanísticas que la justicia anuló y que le costó indemnizaciones al Ayuntamiento de dos millones de euros y que hubo incluso que devolver otros cinco millones de euros, con el perjuicio que ha causado en intereses de demora de muchísimo dinero por la gestión de un urbanismo mal realizado", ha dicho.

El alcalde ha subrayado que "se está actuando, como siempre, con escrupulosa legalidad" y que "el problema ha sido que se ha incumplido una adjudicación porque el empresario ha incumplido", al tiempo que el equipo de Gobierno "está intentando que el proyecto llegue a buen fin".

Finalmente, ha afirmado que considera que esto es "una cortina de humo" porque "probablemente están intentando desviar la atención de lo que se está haciendo ahora mismo" en el pueblo "a nivel urbanístico" con "el proyecto de vivienda de protección oficial, de 48 viviendas de alquiler social" y "el asfaltado de muchas calles o las obras de la Plaza 26 de Abril, entre otras". "Y lo que intentan es que no se vea la gestión urbanística que está haciendo este tipo de gobierno y que ellos fueron incapaces de hacerla durante 16 años", ha concluido.