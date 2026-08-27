Alcaldes afectados por el incendio de Niebla (Huelva) confían en la unión institucional para recuperar el territorio

Entorno afectado por el incendio de Niebla en Berrocal. - Francisco J. Olmo - Europa Press

HUELVA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Algunos alcaldes de los municipios onubenses afectados por el incendio que se originó en el paraje Rabo Conejo de Niebla (Huelva) el pasado 6 de agosto y que calcinó más de 33.000 hectáreas hasta darse por extinguido el pasado día 21, han valorado la reunión mantenida este miércoles con autoridades de la Junta de Andalucía, el Gobierno central y la Diputación Provincial, y han mostrado su confianza en la palabra dada durante la misma de mantener una cooperación institucional para la recuperación del territorio.

En la reunión participaron el alcalde de Berrocal, Ángel Luis Romero, junto a los alcaldes de Niebla, Joaquín Molina; Paterna del Campo, Juan Salvador Domínguez; Villarrasa, Arturo Alpresa, también en representación de la Diputación Provincial de Huelva; Zalamea la Real, Diego Rodríguez; Escacena del Campo, Eulogio Burrero; La Palma del Condado, Rocío Moreno; Villalba del Alcor, Diego del Toro; El Campillo, Juan Carlos Jiménez; Aznalcóllar, Juan José Fernández, así como concejales de Valverde del Camino.

En concreto, en declaraciones a Europa Press, el alcalde de Niebla ha señalado que ha reclamado la "máxima coordinación efectiva" entre administraciones y la "regeneración concienzuda" de las 8.200 hectáreas calcinadas en su municipio y ha subrayado que la disposición al entendimiento ha sido "total desde el primer momento, desde que estábamos en el puesto de mando", momento en el que ya se transmitió la necesidad de trasladar a la fase posterior la misma colaboración conjunta que se mantuvo durante las tareas de extinción.

Molina ha destacado la "plena predisposición" mostrada por la Diputación y la Junta de Andalucía, así como por la Subdelegación del Gobierno y ha insistido en que el sentir común de los alcaldes de la comarca pasa por mantener una "leal" cooperación institucional. Asimismo, ha respaldado que el área afectada sea declarada "Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil" --lo que tradicionalmente se conocía como zona catastrófica-- para agilizar la llegada de recursos.

Respecto a las necesidades concretas de Niebla, el primer edil ha hecho hincapié en la urgencia de recibir asistencia técnica y articular un plan de recuperación "acorde al entorno" que devuelva la masa forestal y los recursos perdidos tras el paso de las llamas.

"Pedimos principalmente la restauración de todos los elementos que hemos perdido y una recuperación acorde al entorno" ante el riesgo de posibles incendios futuros. Por ello, ha apostado por una intervención estructural que abarque "todo lo concerniente al sector cinegético, la agricultura, la parte micológica y los espacios degradados" a lo largo de la superficie calcinada.

Por su parte, el alcalde de Escacena del Campo expuso que el fuego, que ha calcinado "entre el 80% y el 90%" del paraje protegido de la Pata del Caballo --un monte público de elevado valor cinegético e hidrológico--. Por ello, la prioridad municipal es que técnicos e instituciones adopten medidas "lo antes posible" para la reforestación del terreno.

A la espera de que se publiquen las convocatorias oficiales de ayudas públicas, el Ayuntamiento de Escacena del Campo ha comenzado a colaborar con la sociedad de cazadores local mediante financiación directa para la compra de alimento para la fauna cinegética en la cooperativa del municipio, evitando así que los animales desorientados tras el fuego abandonen el entorno.

Igualmente, Burrero ha precisado que el Gobierno de España "se ha comprometido a asumir el 50% de los daños ocasionados" una vez que los técnicos de la Junta de Andalucía "concluyan la valoración oficial de las pérdidas", paso previo a la activación de decretos o ayudas específicas. Asimismo, prevé que el municipio de Berrocal sea de los más respaldados al haber registrado una afección directa en la población, recordando que la Diputación de Huelva ya ha destinado una partida inicial de 20.000 euros para esta localidad.

BERROCAL, CON MIRADA A FUTURO

De otro lado, el alcalde de Berrocal ha señalado que la reunión ha sido una primera toma de contacto para la escucha "activa" de los problemas de los alcaldes y para comenzar a preparar actuaciones. En este sentido, ha subrayado que, "a partir de aquí, se empieza a construir", pero que su municipio necesita "certezas y hechos", sobre todo "mirando a futuro" también en cuanto a la ayuda para revitalizar la economía local.

Al respecto, Romero ha manifestado que peticiones tienen "muchísimas", pero que esto es "un paso previo" de "largo recorrido", toda vez que ha destacado la importancia de llevar a cabo actuaciones de emergencia para "contener el suelo" antes de que comiencen las lluvias y pueda llegar a producirse alguna "torrencial" que pueda suponer una afección "brutal" para el terreno ya calcinado.

El primer edil berrocaleño ha apuntado que se encuentran en el proceso de recabar la información necesaria para la petición de zona catastrófica, para lo que tienen 30 días, por lo que señala que "toda la ayuda" de la Diputación será "bienvenida" y "se ha comprometido a ello", al no contar el municipio --de poco más de 300 habitantes-- con medios suficientes para llevar a cabo todas las labores necesarias.

En la hoja de ruta que ha marcado el alcalde se encuentra la reconstrucción medioambiental, para lo que trasladará la petición de que se cuente con la población, ya que la mayoría de terreno calcinado pertenece a pequeños propietarios y considera que "nadie mejor que un berrocaleño para poder participar en esta reforestación". En este sentido, espera que no ocurra como en 2004, cuando la partida destinada para ello acabó reduciéndose "a la hora de la reforestación efectiva" con los concursos públicos.

Por ello, pone el foco en la participación activa de los ciudadanos, así como mirar "a futuro" en la "reordenación de los eucaliptos", toda vez que ha apuntado que "el árbol que se plante no va a dar frutos y corcho hasta dentro de 40 años", por lo que se necesitan medias económicas "a escala del tamaño del municipio" para que la población "pueda vivir". "La mano de obra local tiene que estar presente", ha subrayado, antes de solicitar "trabajo a lo largo de los años" que dure la regeneración del entorno.

ZALAMEA PIDE CONTAR CON MANO DE OBRA LOCAL

Finalmente, el alcalde de Zalamea la Real ha pedido que se cuente con la mano de obra local a la hora de llevar a cabo la reforestación del entorno, ya que "la ciudadanía de la zona es quién mejor conoce el entorno" y se genera empleo.

Rodríguez ha señalado que hay zonas importantes dañadas como la finca Alto de los Barreros, o los Dólmenes del Pozuelo, por los que ha pasado el fuego y ha calcinado sus alrededores. En este sentido, el primer edil ha recordado que su gestión depende de la Junta de Andalucía, a la que ha solicitado que recupere la zona, de alto valor cultural y ecológico.

Finalmente, ha subrayado la buena sintonía mantenida en la reunión en cuanto a la cooperación ente administraciones, toda vez que ha pedido a la Diputación ayuda técnica y asesoramiento para poder realizar la valoración de los daños generados, al no contar su Ayuntamiento con medios suficientes para poder llevarla a cabo.