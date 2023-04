Alcaldes de Bonares y Moguer abogan por "consenso" para los regadíos de Doñana (Huelva) y "no engañar a agricultores"

HUELVA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes socialistas de Bonares y Moguer (Huelva), Juan Antonio García y Gustavo Cuéllar respectivamente, municipios afectados por el Plan de Ordenación de la Corona Norte de Doñana y la Proposición de Ley presentada por PP y Vox en el Parlamento para modificar el plan y regular las zonas de regadíos del entorno, han pedido que se llegue a un "consenso" entre todos los estamentos que tienen que intervenir para llegar a una solución, así como creen que "se están lanzando demasiadas expectativas políticas" y "engañando" a los agricultores".

Así lo han manifestado a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, donde Cuéllar ha apuntado que habla como alcalde "responsable de la gestión de la situación" y "sin distinción de colores políticos o ideologías", señalando que el plan --nacido en el ejercicio 2014/15-- "tiene defectos" como "reconoce todo el mundo" y que "no ha tenido nunca en cuenta la globalidad de los defectos, sino de forma puntual".

En este sentido, ha subrayado que la PDL del PP y Vox "pretende llegar a la solución en mayúsculas con un gran cañonazo", de forma que frente a ella "hay otra propuesta que es la del Partido Socialista --PNL que se debate este jueves en el Parlamento sobre el impulso a un acuerdo entre las administraciones implicadas sobre el Plan Especial de la Corona Norte--, que es la de buscar un acuerdo consensuado con todos los estamentos que tienen que intervenir para que esto siga adelante".

"La realidad es una y eso es lo que sucede en cada uno de nuestros pueblos. En Moguer puede estar afectado un número de agricultores que rondan entre las 60 y las 70 hectáreas y de ese conjunto de agricultores, algunos, pueden verse favorecidos por la modificación del plan. Este plan, esta modificación, lo que va es a contemplar si antes del año 92 tenía cultivadas fresas o no tenía cultivadas fresas si las había tenido y había estado en desarrollo forestal con eucalipto. Eso es lo que tiene que analizar hoy cada uno de los sectores, cada uno de los grupos políticos y cada uno de los intervinientes", ha detallado.

En este sentido, ha indicado que "a partir de ahí" cree que "se están lanzando demasiadas expectativas políticas sin que se haya valorado en ningún momento técnicamente cómo va a quedar esta propuesta", por lo que ha remarcado que "hay que llegar a un acuerdo" con ambas proposiciones presentadas --la PDL de PP y Vox y la PNL del PSOE--.

"Tienen que sentarse todas las partes, a analizarla y hacer un diagnóstico. Esa es la realidad. Todo lo que venga después o esté viniendo antes es ruido mediático y político. El agricultor necesita una respuesta y ahora estamos otra vez rizando el rizo. Pasó en el año 2015, pasó el año pasado y está pasando este. Y el agricultor pues se agarra lógicamente a cualquier luz de esperanza", ha manifestado.

A este respecto ha mostrado su deseo de que se valore técnicamente lo que se está aprobando y de que se sienten todas las partes" y "se olviden de la política, de que hay unas elecciones a la vuelta de la esquina y se pongan de acuerdo en que hay aspectos técnicos que hay que modificar",

"Si la ley que propone el Partido Popular presenta soluciones absorbibles y que están de acuerdo los agricultores, porque lo que los agricultores no saben es que, si en mi territorio hay una 60 o 70 hectáreas afectadas, sabemos que a lo mejor 20 son regularizables, pero que la restante es 40 no. Pues eso hay que decirle al agricultor, y eso aún nadie se lo ha dicho a ninguno. Esa es la realidad y lo que hay detrás de todo esto", ha concluido.

"CON LOS AGRICULTORES"

Por su parte, el alcalde de Bonares y vicepresidente de la Diputación Provincial, Juan Antonio García, ha destacado que los alcaldes de la comarca "están con los agricultores" que son "fundamentales" al ser "el tejido productivo y el desarrollo local" en los municipios, toda vez que reconoce que "ha habido errores en el plan que se aprobó en 2014" que considera por otra parte que "fue un magnifico plan para "resolver un problema grandísimo que existía", toda vez que ha remarcado que "desconoce" el número de hectáreas afectadas en su municipio al "no recibir" información al respecto tras "preguntar por carta a la Junta".

En este sentido, ha indicado que "la única manera de resolverlo es desde el diálogo, desde el consenso" y que "es lo que se va a presentar hoy en la PNL del Partido Socialista, que tiene dos puntos muy claros. Uno, que el Gobierno de España y el Gobierno de la Junta de Andalucía, conjuntamente con los ayuntamientos, se sienten y busquen la solución, y que no se levanta hasta que no se encuentre esa solución".

"Hemos conseguido desde Huelva ,desde las gestiones que se han hecho desde el Partido Socialista, que se reconozca, y así lo han reconocido, tanto a nivel del Gobierno de España y del Secretario de Estado, de que hay un problema que hay que resolver. Por lo tanto, hay una actitud de reabrir y de buscar una solución para reformar el plan, pero eso hay que hacerlo sentándose, como en su día. Pues ahora también".

En este punto, ha explicado que la propia Junta a través de las comisiones de seguimiento de plan" podría buscar una solución consensuada con el Gobierno y los ayuntamientos y "eso llevarlo a los órganos de decisión y consultivos como es el Consejo de Participación de Doñana para que los científicos de todo el mundo puedan opinar" y "cuando se tenga toda esta documentación y el aval de que todo se está haciendo correctamente no habrá nadie que pueda recurrir o criticar y no se producirá el impacto negativo que va a producir todo este ruido mediático que está produciendo en estos momentos en Europa".

"Eso es lo que siempre hemos defendido. Primero queremos la revisión del plan, que se haga con garantías, queremos que se haga con consenso y, por supuesto, buscar nuevas posibilidades de recursos hídricos para esas nuevas hectáreas que puedan salir, porque de la manera que se ha llevado a cabo no hay agua para poder regular esas posibles hectáreas que se puedan incrementar, porque los 19,99 hectómetros tienen nombre y apellido ya con las hectáreas que se aprobaron en el plan. Y, para eso, desde un segundo trasvase o cualquier tipo de solución que pueda haber tendrá que ser debatido y consensuado", ha subrayado.

Por ello, ha apuntado que "hay que agilizar y pedirle al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía que las infraestructuras hidráulicas, las que ya estén aprobadas, declaradas de interés general, tanto del Estado como de la Junta, se hagan en el menor tiempo posible".

"Aquí ya estamos con el túnel de San Silvestre en marcha, con lo cual las obras ya hay que esperar que se hagan, pero hay otras muchas que tienen que ponerse también en marcha y que son competencias de la Junta de Andalucía. Todo se puede arreglar desde el consenso. No hay ninguna solución fácil a un problema difícil y los alcaldes somos los primeros que queremos que esto ocurra".

A este respecto, ha reiterado que los alcaldes de la comarca están "a favor de los agricultores" pero esta PDL "no irá a ningún lado", al tiempo que ha remarcado que esto le da "pena" porque "se está engañando a los agricultores".

"Esto no conduce a nada. Va a ser paralizado inmediatamente por Europa y por el Gobierno y, al final, lo único que se hizo ayer es lo que se hizo hace un año, admisión a trámite y no se ha hecho nada. Se ha dado el primer pasito para un expediente que tiene que continuar y que si se paraliza no va a llegar a ningún lado. Hay que coger el camino largo que será el más corto, que es el del consenso y el diálogo, para resolver el problema y que quede intacta Doñana porque este no tiene recorrido", ha concluido.