La alcaldesa aboga por "la unidad" para construir "la Huelva de oportunidades de la próxima década"

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, en su intervención en el foro. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha participado este lunes en la jornada 'La ciudad que viene. Transformación urbanística y oportunidades en Huelva Capital' organizado por el Ayuntamiento en colaboración con Huelva24 y el grupo Vocento para, en presencia de representantes de la iniciativa pública y privada, abogar por "la unidad necesaria para construir la Huelva de la próxima década".

De esta forma, la primera edil se reafirma en "la alianza entre administraciones, empresarios y ciudadanos" para el "'renacer' de una ciudad que respetará su historia proyectándola hacia el futuro", ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La alcaldesa ha afirmado que Huelva está "inmersa en una transformación urbanística sin precedentes" y ha apostado por una "planificación moderna, responsable y ambiciosa" para dibujar la ciudad "moderna, verde, accesible y llena de oportunidades que merecemos todos los onubenses y vamos a construir juntos".

Centrándose en el PGOM como "herramienta clave" en la transformación urbanística; la vivienda como "demanda prioritaria" de la sociedad; la recuperación del patrimonio y rehabilitación de edificios históricos; la revolución económica para generar empleo y un futuro sostenible; y la "apuesta" por lo barrios, para "garantizar mejores servicios a todos los onubenses", Pilar Miranda ha esbozado la imagen de la Huelva de dentro de diez años.

De esta forma, la alcaldesa ha proyectado "una capital integrada, donde el casco urbano, la ría, el Puerto, los barrios y los espacios naturales convivan en armonía". Una Huelva "dinámica, llena de vida y con una población que rompa la barrera de los 150.000 habitantes". Una ciudad "verde", con "amplias zonas arboladas, espacios públicos accesibles, barrios con servicios modernos, transporte eficiente y calidad de vida para todas las familias".

La alcaldesa se ha referido a una Huelva con la ría integrada a través del Muelle de Levante y el Ensanche Sur. "Una ciudad próspera, con empleo, oportunidades, sectores modernos como las energías renovables, el turismo cultural y servicios de calidad".

Asimismo, Miranda ha asegurado que "la ciudad que viene es una Huelva que renace, porque se mostrará orgullosa de su patrimonio, su cultura y su identidad, con rincones recuperados, museos, patrimonio arqueológico visible y memoria viva" y "una ciudad inclusiva, pensada para sus ciudadanos y sin barreras, con vivienda digna, movilidad, cultura y espacios públicos para que nadie quede al margen".

PROYECTOS EN MARCHA

El Plan General de Ordenación Municipal, que volverá a elevarse a Pleno para "buscar el consenso", se ha presentado como "un gran lienzo sobre el que dibujar juntos las líneas maestras que incluyen la protección de los cabezos, la llegada del AVE y el blindaje del parque de Isla Chica como zona verde".

Para dar respuesta a la demanda de vivienda, la alcaldesa de Huelva se ha referido al Ensanche Sur ya en marcha y a los avances en el planeamiento del salto de la H-30 hacia San Antonio-Montija, Respecto a la protección del patrimonio, junto a la rehabilitación de edificios históricos como Santa Fe, el Mercado de San Sebastián, la antigua cárcel de Isla Chica, Hacienda, el Banco de España o Renfe, se pondrán en valor los restos arqueológicos aparecidos en la Plaza de San Pedro, mientras se sigue avanzando para la compra del cabezo de San Pedro y la expropiación de La Joya.

Además, ha apuntado que "en 2026 el Ayuntamiento de Huelva afrontará la mayor inversión en barrios con fondos propios de la última década; más de siete millones de euros para arreglar calles, plazas, mejorar espacios públicos, renovar zonas verdes, instalaciones deportivas, parques infantiles, accesibilidad, alumbrado, rehabilitar dotaciones y seguir generando aparcamientos como los ya puestos a disposición de los vecinos junto al Muelle del Tinto y los previstos en Zafra, El Matadero, Cardeñas y La Orden, el antiguo Mercado de la Merced, la antigua estación de Renfe, la Ciudad de la Justicia y la Plaza Mayor para atender la demanda de las zonas comerciales".

Finalmente, la alcaldesa ha asegurado que el Ayuntamiento de Huelva mantendrá "su mano tendida a la colaboración público-privada para que la transformación urbanística vaya unida a la revolución económica con la llegada de inversiones en energías renovables, la expansión del Puerto, la atracción de empresas y la creación de empleo como bases para el crecimiento de Huelva".

MESA DE TRABAJO

Tras la intervención de la alcaldesa, se ha desarrollado una mesa redonda moderada por la coordinadora de Huelva24, Silvia Tubio, sobre transformación urbanística y oportunidades en Huelva capital, con la participación del primer teniente de alcalde de Urbanismo y Medioambiente del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias; el presidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción de Huelva (AECO), Javier Mateo Vico; y el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva (COAH), Francisco Rodríguez-Pantoja.