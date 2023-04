La alcaldesa de Almonte (Huelva) espera que "se imponga la cordura y el sentido común" respecto a la PDL de regadíos

ALMONTE (HUELVA), 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almonte (Huelva), Rocío del Mar Castellano, ha señalado este lunes que esperaba que en el Consejo de Participación de Doñana se pudieran "debatir las diferentes posturas" con respecto a la Proposición de Ley (PDL) presentada por PP y Vox en el Parlamento de Andalucía sobre la regulación de las zonas de regadío de cinco municipios del Condado de Huelva pertenecientes a la Corona Norte de Doñana y que "se imponga la cordura y el sentido común".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios antes del comienzo del pleno extraordinario del Consejo de Participación, donde ha reiterado el rechazo del consistorio almonteño a esta PDL que considera "electoralista" y que "no cuenta con los agricultores de Almonte, que representan más del 50% de la superficie agrícola regable", lo que supone "unas 6.000 hectáreas, todas con derechos de agua y todas extrayendo agua del acuífero, porque del trasvase no ha llegado ni un solo litro".

"No cuentan con informes y no creemos que así se pueda hacer una ley de este tipo. No estamos en contra de que se revisen o mejoren los acuerdos, pero siempre desde la más escrupulosa legalidad, con informes y teniendo en cuenta a los verdaderos partícipes de la preservación de Doñana y el corazón de Doñana es Almonte", ha subrayado la regidora.

En este punto, ha señalado que el Ayuntamiento almonteño está "obligado" desde "su responsabilidad" a "desarrollar la economía" del municipio y a "preservar el patrimonio para cederlo a las generaciones venideras", al tiempo que ha argumentado que considera que "de esta manera no se va a conseguir".

Finalmente, cree que el acuerdo "va a ser difícil" pero espera que "impere el sentido común" ya que "no hace falta correr" y esto "tiene que ir mucho más allá de una simple consulta electora, en la que por un puñado de votos podamos estar tirando por tierra el trabajo de los agricultores de Almonte, que llevan muchísimo tiempo de la legalidad e innovando e invirtiendo para atacar lo menos posible al medio ambiente".