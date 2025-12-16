La alcaldesa de Huelva lamenta la "vergüenza" y el "espectáculo" del lunes con el tren: "Hay que poner pies en pared"

Archivo - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, habla con la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, en una visita en enero a la capital onubense. - LUCÍA SALGUERO/EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha lamentado este martes la incidencia que sufrió este lunes el tren de media distancia de la línea Huelva-Sevilla, que quedó parado varias horas entre Aznalcázar y Benacazón --en la provincia de Sevilla-- con 67 pasajeros en su interior por una incidencia técnica, y ha calificado este hecho de "espectáculo" y "vergüenza".

Así lo ha indicado en un audio remitido a los medios, en el que Miranda ha manifestado que "es una vergüenza que te paren en medio del campo y que las personas se tengan que bajar" para coger otro tren o un autobús, toda vez que ha enfatizado que "no hay derecho a que hagan esto con Huelva" porque "merecemos trenes de calidad y no tercermundistas como tenemos".

La alcaldesa de Huelva ha criticado que las incidencia en los trenes de Huelva "se hayan convertido en algo habitual" y provoca que "no nos fiemos ya ni siquiera de montarnos en el tren, porque si vas a ir a una reunión a Madrid te arriesgas a quedarte en el camino" y, debido a ello, "o bien nos tenemos que ir la noche antes o madrugar y levantarte a las cuatro de la mañana para coger el AVE de las siete desde Sevilla".

Finalmente, Miranda ha subrayado que "esto ya no puede esperar más" y ha explicado que va a enviar una nueva carta al Gobierno y al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para que "nos reciban" porque "no hay derecho a lo que están haciendo con Huelva" y espera "que se ponga pies en pared y que hagan lo que tienen que hacer, que es dar un servicio adecuado como merecen los onubenses", ha concluido.

Una incidencia técnica en el autopropulsado del tren media distancia de la línea Huelva-Sevilla dejó este lunes a los pasajeros parados durante varias horas entre Aznalcázar y Benacazón --en la provincia de Sevilla-- y tuvieron que ser finalmente transbordados a otro tren para finalizar el trayecto.

Según han indicado desde Renfe a Europa Press, el tren salió de Huelva a las 15,00 horas con 67 pasajeros y a las 16,15 horas sufrió la avería. Así, desde la empresa movilizaron otro tren para acoplarlo, pero sobre las 20,20 horas, después de varios intentos infructuosos, finalmente fueron trasladados a otro tren a las 22,00 horas.

Señalan desde Renfe que se trata de una vía única, lo que hace que la operación sea "más compleja" al no contar con otra vía para poder hacer el trasbordo con un tren en paralelo. A ello, apunta, se le añadieron complicaciones derivadas del temporal.

De este modo, tras varias horas esperando los pasajeros fueron evacuados por personal de Renfe acompañado por agentes de la Guardia Civil para garantizar la seguridad de esas personas, ya que el cambio hacia el tren de rescate se hacía en una zona de campo.

Finalmente, los viajeros pudieron reanudar la marcha a las 22,00 horas en un tren que llegó a la estación de Santa Justa a las 23,30 horas de la noche, aproximadamente, según han indicado algunos de los afectados.