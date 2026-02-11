Alcaldesa de Huelva llevará al pleno que el Ayuntamiento se persone como acusación por el accidente de Adamuz (Córdoba)

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, este miércoles en el Congreso de los Diputados, acompañada por el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Felipe Arias; y el concejal de Presidencia, Alfonso Castro. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA/MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados, tras la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que llevará al pleno una propuesta para que el Ayuntamiento de Huelva se persone como acusación popular en el procedimiento judicial abierto por el accidente de Adamuz.

La decisión, según ha explicado la alcaldesa (PP), responde a "la voluntad firme del consistorio de defender a las víctimas y a sus familias, garantizar que se conozca toda la verdad y exigir al Gobierno los recursos necesarios para evitar que vuelva a suceder", ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

"Estamos ante un suceso de extrema gravedad que no puede ni debe quedar sin una respuesta contundente. El Ayuntamiento de Huelva estuvo, está y estará donde tiene que estar: al lado de las víctimas, de sus familias y de la justicia", ha afirmado Pilar Miranda. La alcaldesa ha manifestado que "Sánchez no solo no ha dado ninguna explicación, sino que ni siquiera ha perdido perdón a las familias".

Con esta decisión, el Ayuntamiento de Huelva destaca que "reafirma su compromiso con la transparencia, la justicia y la protección del interés general, colaborando activamente con los órganos judiciales para que el caso del accidente de Adamuz sea esclarecido en su totalidad".

Para ello, Pilar Miranda elevará al próximo pleno municipal su propuesta con el objetivo de contar "con el apoyo unánime de todos los partidos, porque aquí no hablamos de colores políticos sino de la memoria de los 46 fallecidos, de sus familias, los heridos y todas las personas que viajaban en los dos trenes accidentados. Se lo debemos". "Huelva merece la verdad, necesitamos que se nos garantice que no va a volver a pasar", ha subrayado.

Por ello ha pedido al Gobierno "que de manera urgente se tomen las medidas para garantizar que no se repita una tragedia así". La regidora onubense ha dicho que como alcaldesa "irá donde tenga que ir" y "no parará" hasta conseguir "los trenes de calidad y las medidas de seguridad efectivas" que "merecen los onubenses" y un tren "de alta velocidad que nos conecte con el mundo".

Pilar Miranda ha insistido en que las instituciones públicas tienen "la obligación moral de dar un paso al frente en situaciones como ésta". "Vengo avisándolo desde hace mucho tiempo y el Gobierno en lugar de tomar las medidas de seguridad necesarias para evitarlo, se burlaba de toda Huelva a través de su ministro de Transportes. Ya es hora de que Huelva y los onubenses recibamos lo que nos merecemos. No pararé hasta conseguirlo", ha concluido.