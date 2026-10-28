La alcaldesa de Huelva se muestra "conmocionada" por el accidente ferroviario de Toledo

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, atiende a los medios tras asistir a la inauguración de la quinta edición de la Feria del Vino y el Mar, Vimar. A 26 de octubre de 2026 en Huelva (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

HUELVA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha asegurado que se siente "conmocionada" por las informaciones sobre el choque del tren AVE 2080 y el tren Iryo 6076 que se ha registrado este miércoles en la localidad de Urda (Toledo) y que ya elevan a 30 los fallecidos.

A través de su perfil de Facebook, consultado por Europa Press, Miranda ha indicado que sigue con "mucha preocupación" las informaciones que se van conociendo sobre el accidente ferroviario. "Estamos conmocionados".

"Lo prioritario ahora es atender a las víctimas y acompañar a sus familias. Todo mi apoyo a los equipos de emergencia que trabajan sobre el terreno", ha finalizado.

Asimismo, el Ayuntamiento de Huelva, la Diputación Provincial, así como otros Consistorios, se suman al minuto de silencio convocado por la FEMP, este miércoles, a las 20,00 horas, en la puerta del Ayuntamiento, en memoria de las víctimas del trágico accidente ferroviario.

Este nuevo suceso ferroviario se sucede nueve meses después del Accidente de Adamuz que provocó 46 fallecidos, 27 de ellos de la provincia de Huelva, algunos de ellos de la misma capital. Por ello, han sido muchas las reacciones que se han ido sucediendo durante toda la mañana de asociaciones, entidades y particulares.

Así, la delegada de la Junta en Huelva, Berta Centeno, ha señalado que sigue "con profunda preocupación" las informaciones sobre el accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo. "Toda nuestra solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Huelva está a disposición para prestar toda la colaboración que sea necesaria".

Por otro lado, el alcalde de Aljaraque, Adrián Cano, municipio del que procedían algunas de las víctimas de Adamuz, también ha mostrado su "preocupación" por el accidente de Toledo. "Todo mi cariño a las personas afectadas y a sus familias, y todo mi apoyo a los equipos de emergencia que están trabajando en estos momentos".

Asimismo, la Diócesis de Huelva ha expresado su "profundo pesar" por las víctimas mortales del trágico accidente ferroviario ocurrido en Toledo. "Rezamos por el eterno descanso de los fallecidos, por sus familias y por la pronta recuperación de los heridos. Que el Señor sea consuelo y esperanza en medio de tanto dolor".

Además, el Ayuntamiento de Punta Umbría ha expresado también sus condolencias y ha indicado que el municipio, "todavía profundamente marcado por el accidente de Adamuz del pasado mes de enero, vuelve a sentir de cerca el dolor de una nueva tragedia ferroviaria".

Por otro lado, IU también ha expresado su "más profundo dolor" por el accidente y ha trasladado sus condolencias y todo el "cariño" a "los seres queridos de las víctimas", así como toda su solidaridad con las personas afectadas. Por ello, la formación ha decidido suspender toda la actividad comunicativa como "muestra de dolor y respeto".

(EUROPA PRESS ANDALUCÍA)