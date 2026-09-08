La alcaldesa de Huelva valora el "desbloqueo" del Muelle de Levante: "Va a cambiar la imagen de Huelva en el mundo"

Archivo - La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda. - Esther Lobato - Europa Press - Archivo

HUELVA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha valorado este martes 8 como "muy buena noticia para Huelva" el desbloqueo del Muelle de Levante. En contexto, el Consejo de Ministras y Ministros ha autorizado la licitación del proyecto de soterramiento de la avenida Hispanoamérica y la construcción y explotación de un aparcamiento subterráneo en terrenos de la Autoridad Portuaria de Huelva por un valor total de 76,97 millones de euros. La regidora ha asegurado que este proyecto "va a cambiar la imagen de Huelva en el mundo".

Tal y como ha declarado en un audio remitido a los medios por parte del Consistorio onubense, "por fin, después de mucho tiempo, el Gobierno permite la remodelación del Muelle de Levante. Un proyecto en el que pude trabajar cuando era presidenta del Puerto y ha seguido trabajando el actual presidente Alberto Santana".

"Este proyecto va a hacer una transformación urbanística que junto al desbloqueo de otros muchos proyectos que estamos llevando a cabo en la ciudad va a cambiar la imagen de Huelva en el mundo", ha detallado Miranda.

Asimismo, ha explicado que esta actuación se trata de 8.000 metros cuadrados de zona portuaria "que va a poder utilizar la ciudad haciendo un soterramiento de la avenida Hispana América, pudiendo tener nuevos aparcamientos, nuevas zonas verdes, utilizar toda la lámina de agua y embellecer la ciudad y traer turismo y oportunidades".

En contexto, la Autoridad Portuaria de Huelva está acometiendo una reordenación de sus infraestructuras en el marco de la mejora de la interacción entre el puerto y la ciudad de Huelva. La remodelación del muelle de Levante permitirá la puesta a disposición de nuevos espacios para la ciudadanía que dan protagonismo al peatón y las zonas verdes "e impulsará un nuevo desarrollo económico y social de la ciudad de Huelva", según ha concretado el Gobierno en una nota.

El objeto de la actuación, en este caso, es el soterramiento de las avenidas de Hispanoamérica y de Méjico y la construcción y posterior explotación de un aparcamiento adyacente; dicho soterramiento se proyecta entre el centro comercial Aqualón y la glorieta que enlaza la avenida de Méjico --prolongación de la avenida Hispanoamérica-- con la avenida de la Ría y la calle Presidente Adolfo Suárez. Desde el citado túnel de soterramiento se accede a su vez a un aparcamiento en línea bajo el muelle de Levante. El túnel tendrá una longitud total de 1.033 metros. Paralelamente al soterramiento se proyecta un aparcamiento subterráneo de 880 metros.