La alcaldesa de Huelva visita a los alumnos de la nueva edición del programa de formación y empleo en soldadura

Visita de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, al Programa de Empleo y Formación en Soldadura Huelva H2 - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha visitado a los alumnos de la segunda edición del Programa de Empleo y Formación en Soldadura Huelva H2, una iniciativa desarrollada por el Ayuntamiento de Huelva y la Junta de Andalucía, con la colaboración de la Fundación Valdocco, que ofrece formación y experiencia profesional a jóvenes desempleados "en un sector estratégico y con una elevada capacidad de inserción laboral".

Según ha detallado el Consistorio onubense en una nota de prensa, la alcaldesa ha estado acompañada por el exdelegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y actual delegado de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Huelva, Juan Carlos Duarte; la teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, Adela de Mora; el gerente de la Fundación Valdocco, Pedro Oliveira; y la directora del curso, Pepa Carrascosa.

Asimismo, la alcaldesa ha subrayado que "Huelva está viviendo uno de los momentos de mayor transformación industrial de su historia, con importantes inversiones vinculadas al hidrógeno verde, las energías limpias y el desarrollo de nuevos proyectos industriales que van a requerir profesionales cualificados". En este sentido, ha asegurado que el objetivo es que los empleos que se generen "sean para los onubenses y, para conseguirlo, tenemos que prepararlos y proporcionarles la formación y las herramientas que necesitan las empresas".

De esta manera, Miranda ha puesto en valor el carácter práctico del programa, ya que los alumnos realizarán trabajos junto al Servicio Municipal de Mantenimiento de la Vía Pública, participando en la reparación y conservación de edificios municipales, mobiliario urbano y colegios públicos por lo que "mientras aprenden una profesión y adquieren experiencia sobre el terreno, también contribuyen a mejorar espacios que utilizan cada día miles de vecinos", ha señalado.

Por su parte, Duarte ha resaltado la elevada empleabilidad de la formación vinculada al sector industrial y ha puesto en valor la inversión pública destinada al programa, tras explicar que "son más de 400.000 euros los que se destinan a esta acción formativa, permitiendo que los participantes reciban formación y experiencia profesional al mismo tiempo que perciben una remuneración".

El exdelegado de Empleo y ahora de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Huelva ha señalado que la "elevada demanda" del programa ha evidenciado el interés de los jóvenes por acceder a una formación con "importantes posibilidades de inserción".

Por último, el gerente de la Fundación Valdocco, Pedro Oliveira, ha dado la bienvenida a los participantes y les ha animado a aprovechar "esta gran oportunidad", tras señalar que la transformación industrial que está experimentando Huelva "abre nuevas expectativas laborales para los profesionales cualificados". Oliveira ha aseverado que los alumnos de la primera edición se encuentran mayoritariamente trabajando o en procesos de incorporación al mercado laboral y ha confiado en que esta nueva promoción pueda alcanzar resultados similares.

En esta segunda edición del programa, se ha contado con la participación de catorce jóvenes, tres mujeres y once hombres, que recibirán formación especializada en soldadura y adquirirán experiencia profesional mediante un contrato de formación en alternancia con el Ayuntamiento de Huelva.

El programa ha combinado la formación teórica con el trabajo práctico y permitirá a los participantes desarrollar competencias profesionales directamente relacionadas con las necesidades de la industria. Además, durante la fase de trabajo efectivo colaborarán con el Servicio Municipal de Mantenimiento de la Vía Pública en actuaciones de reparación y conservación de estructuras y elementos metálicos en edificios municipales, mobiliario urbano y colegios públicos.

La iniciativa da continuidad a la experiencia desarrollada durante el pasado año, cuando los participantes completaron su formación y realizaron trabajos de mantenimiento en los centros educativos y otras dependencias municipales. La buena acogida del programa y sus resultados en materia de inserción laboral han motivado la puesta en marcha de esta segunda edición.