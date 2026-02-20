Almonte (Huelva) defiende su actuación en el paseo de Matalascañas y pide al Gobierno "soluciones ejecutables"

Obras en Matalascañas. - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha subrayado este viernes que continúa las obras que se están ejecutando en el paseo marítimo de Matalascañas, con el objetivo de que "estén finalizadas antes de la temporada estival" y señala que, "a día de hoy, no existe ninguna propuesta formal presentada por el Ministerio sobre esta actuación", por lo que ha pedido "soluciones ejecutables".

En este sentido, en una nota el Consistorio asegura que "no se ha remitido ningún documento técnico ni planteamiento oficial que permita hablar de negociación o de una respuesta institucional".

Igualmente apunta que el Ayuntamiento "no fue convocado" a la reunión celebrada en la Subdelegación del Gobierno en Huelva, a principios de semana, con propietarios y asociaciones. El equipo de gobierno subraya que su actuación, "lejos de cualquier enfrentamiento, responde a la necesidad de resolver con determinación una situación que no puede esperar indefinidamente". "Cuando se han solicitado medidas urgentes, las respuestas conocidas han estado orientadas a planteamientos a largo plazo, sin concretar actuaciones inmediatas", han señalado.

Al respecto, lamenta que "soluciones como la regeneración de arena, que ha tardado cerca de una década en ejecutarse, evidencian que los plazos de determinadas actuaciones no siempre responden a la urgencia que requiere Matalascañas" y remarca que "en este momento se necesitan medidas inmediatas, no planteamientos a largo plazo ni declaraciones contradictorias sin propuestas formales sobre la mesa".

El Ayuntamiento de Almonte insiste en que la obra "está encauzada" y que "la prioridad" es que el paseo marítimo "esté listo este verano". En esa línea explica que "se trabaja, con un seguimiento constante para garantizar el cumplimiento de los plazos".

Asimismo, reitera la "disposición" a la colaboración institucional y a que "otras administraciones se sumen al trabajo que ya se está ejecutando" y entiende que "una demora o indefinición prolongada tendría consecuencias directas para Matalascañas, su actividad turística, sus negocios y sus vecinos". "La base de una solución sólida se está construyendo desde ahora con responsabilidad", han concluido.