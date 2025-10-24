Almonte (Huelva) reclama "una mesa de diálogo real" sobre el futuro de Doñana tras "el conflicto por el deslinde"

ALMONTE (HUELVA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la creación de "una mesa de diálogo real y permanente" con los municipios del entorno de Doñana y los organismos implicados en su gestión, tras la aprobación del deslinde de las marismas publicada el pasado 10 de octubre en el Boletín Oficial del Estado.

Según ha indicado el Consistorio almonteño en una nota de prensa, el Ayuntamiento considera que el Gobierno "debe rectificar" y abrir un proceso de diálogo "transparente" que "evite decisiones unilaterales sobre un espacio que afecta directamente a la vida y al futuro de miles de vecinos, agricultores y trabajadores vinculados al parque".

En este sentido, el alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha insistido en que Doñana "necesita acuerdos, no decretos", toda vez que ha recordado que el Consejo de Participación de Doñana emitió un informe desfavorable al deslinde el pasado 16 de octubre, y que, "pese a ello, el Ministerio ha seguido adelante con su aprobación". "Se trata de una decisión adoptada sin escuchar a los ayuntamientos ni a los técnicos del propio Espacio Natural, ni a los científicos que han trabajado durante décadas en Doñana", ha subrayado.

Por ello, el Ayuntamiento lamenta que el Gobierno central pretenda presentarse ante Europa "como el gran salvador de Doñana" mientras "impone decisiones que rompen el consenso y el equilibrio del territorio". "No se puede hablar de pacto social cuando se actúa de espaldas al territorio", ha señalado Bella, quien considera que "esa política de gestos y titulares puede servir en Bruselas, pero aquí, en Doñana, lo que deja es frustración y desconcierto".

Desde el Consistorio se advierte que "esta estrategia de imposiciones no hace más que ahondar la brecha entre las instituciones del territorio y quienes deberían acompañarlas", y se reclama "menos propaganda y más cooperación efectiva".

El primer edil ha señalado que Almonte mantiene su oposición al deslinde desde el inicio del procedimiento, por considerar que las marismas afectadas "no tienen influencia mareal ni características propias del dominio público marítimo-terrestre, tratándose de un ecosistema de agua dulce". "El Gobierno se equivoca al intentar redefinir por decreto la naturaleza de Doñana. Esta decisión, técnicamente discutible, altera la gestión y el equilibrio social del territorio", ha añadido.

El gobierno local coincide así con la postura expresada por la Junta de Andalucía, que también ha anunciado un recurso contra el deslinde por "los errores técnicos y jurídicos detectados en su tramitación", y que ha pedido al Ministerio que "rectifique y escuche a todos".

"Doñana necesita cooperación institucional y una planificación compartida. No puede seguir siendo escenario de imposiciones políticas ni de decisiones tomadas a cientos de kilómetros. Su futuro se decide desde aquí, con diálogo y con respeto a la ciencia", ha concluido Bella.