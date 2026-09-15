Ampliado el dispositivo del incendio forestal de Santa Bárbara de Casa (Huelva) que suma medios de Portugal

Imagen del incendio declarado este martes en un paraje de Santa Bárbara de Casa. - PLAN INFOCA

SANTA BÁRBARA DE CASA (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, ha ampliado los medios que trabajan en el dispositivo de extinción del incendio forestal declarado en la tarde de este miércoles en el paraje Carril del Catalán de Santa Bárbara de Casa (Huelva), al que se han sumado también efectivos de Portugal.

Según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, en la zona trabajan por tierra cinco grupos de bomberos forestales, tres agentes medioambientales, dos técnicos de operaciones, un técnico de Logística, seis vehículos autobombas, dos buldóceres y dos brigadas de Portugal.

De otro lado, se han ampliado los medios aéreos que combaten las llamas, de forma que actualmente se encuentran trabajando un helicóptero ligero, uno semipesado y otro de mando, así como tres aviones de carga en tierra, un avión de Coordinación, dos anfibios pesados del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y dos aviones anfibios de Portugal.

En un primero momento se desplazaron hasta este incendio en el paraje Carril del Catalán de Santa Bárbara de Casa un grupo de bomberos forestales, un técnico de operaciones un helicóptero ligero y tres aviones de carga en tierra.

Son tres los incendios que se encuentran activos actualmente en la provincia onubense, ya que al de Santa Bárbara de Casa se unen el declarado a mediodía en la zona Garranchal de Cartaya, en el paraje Alcolea de Alosno. Así, en Cartaya se encuentra un dispositivo compuesto por dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente medioambiental, un vehículo autobomba y un helicóptero semipesado.

Por otra parte, el de Alosno se declaró a las 14,28 horas y hasta el momento se han desplazado hasta la zona cinco grupos de bomberos forestales, dos bricas, dos técnicos de operaciones, cuatro vehículos autobombas, un avión de carga en tierra, un helicóptero ligero, otro semipesado, un helicóptero pesado y un buldócer.