Andalucía cuestiona la interlocución del Gobierno para explicar a la UE que la ley de PP-Vox "no perjudica a Doñana"

SEVILLA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco (PP-A), ha cuestionado este martes la "interlocución" que esté llevando a cabo el Gobierno de España con la Comisión Europea en relación a la proposición de ley que PP-A y Vox han registrado en el Parlamento andaluz para la ordenación de regadíos en el entorno del espacio natural de Doñana, y se ha ofrecido a acompañar "personalmente" a representantes del Ejecutivo central a Bruselas para explicar a la UE que dicha iniciativa "en nada perjudica a Doñana".

Así lo ha manifestado el consejero portavoz en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz, y a preguntas de los periodistas a propósito de la carta que la Comisión Europea, a través de su directora de Medio Ambiente, ha enviado a España dándole un ultimátum para que ponga en marcha las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que obliga a proteger el humedal de Doñana, antes de denunciar de nuevo el caso ante el TJUE para pedir una multa por su incumplimiento reiterado.

En esa línea, el consejero de Medio Ambiente ha comentado que el contenido de dicha carta "se refiere en primer lugar a la sentencia que recae sobre el Gobierno de España" a propósito de Doñana por un asunto que "es principalmente competencia del Gobierno, porque la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir depende del Ministerio para la Transición Ecológica", según ha agregado.

Fernández-Pacheco ha opinado que el Gobierno de Pedro Sánchez "no está para dar lecciones medioambientales a la Junta de Andalucía", que ha recibido "sanciones millonarias" que está "obligada a pagar" con dinero de "todos los andaluces por la falta de depuración de aguas residuales que los gobiernos socialistas nos dejaron como legado", con unas cantidades semestrales que "superaban los dos millones de euros" y que el actual Gobierno andaluz "ha conseguido reducir hasta los 600.000 euros con el objetivo claro de dejarlo a cero", según ha puesto de relieve para incidir en que "pocas lecciones" debe dar el Gobierno a la Junta "en cuanto al cuidado medioambiental".

En relación, en concreto, con la citada iniciativa para la ordenación de regadíos en la comarca del Condado de Huelva, el consejero de Medio Ambiente ha trasladado su "sensación", tras escuchar unas declaraciones difundidas este martes de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, de que "está tirando de argumentario y realmente no se ha leído la proposición de ley" que la Junta "trasladó primero al Gobierno", al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, según ha remarcado.

LA LEY DE PP-VOX "NO HABLA NUNCA DEL ACUÍFERO DE DOÑANA"

"Si (Teresa Ribera) la hubiera leído y estudiado", vería que "no habla nunca, jamás, del acuífero de Doñana", sino "todo lo contrario", ya que "lo salvaguarda", además de que "no amnistía a ningún infractor" y "no paraliza ningún procedimiento sancionador en curso", ha manifestado el portavoz, que ha defendido que dicha iniciativa de PP-A y Vox "viene a reforzar los compromisos ambientales que la Junta tiene con Doñana y todo su entorno".

El titular andaluz de Medio Ambiente ha sostenido que, "teniendo en cuenta que el interlocutor principal de Bruselas" en este asunto "es el Reino de España y, por tanto, el Gobierno", y "esa es la impresión que el Gobierno está trasladando a Bruselas, no me extraña que Bruselas esté preocupado".

Frente a ello, el consejero portavoz de la Junta ha apelado a volver "al cauce del diálogo, del sentido común", y ha dicho que él, "personalmente", se ofrece a "acompañar al secretario de Estado, a la ministra (para la Transición Ecológica), a quien haga falta" del Gobierno de España "a Bruselas a explicarle" a la UE "que está proposición de ley en nada perjudica a Doñana", así como que "no va sobre el acuífero" y, de hecho, "lo salvaguarda como nunca antes se había hecho en la historia".

En esa línea, Fernández-Pacheco ha destacado que la iniciativa "establece que la única posibilidad que tendrán esos terrenos declarados regables tras la aprobación de la misma de obtener una concesión de agua será siempre con aguas superficiales, jamás con el acuífero de Doñana", y ha añadido en ese punto que "el Gobierno debe cumplir con la ley del trasvase que ellos mismos aprobaron".

"Una vez que cumplan con esa ley, el problema estará solucionado y estaremos solucionando un problema que jamás hubo de producirse", ha sentenciado el consejero portavoz, que a preguntas de los periodistas ha insistido en apuntar que cree que "el Gobierno de España no está contribuyendo para que la interpretación que se haga por parte de la Unión Europea sea la correcta".

"Por eso tenemos que volver a la senda del diálogo, del consenso, que se convoquen esos grupos de trabajo de los que el secretario de Estado siempre nos habla, pero que luego nunca llega a convocar, que podamos analizar las soluciones de manera conjunta y traslademos a la UE una imagen de unidad en torno a la solución de un problema con una línea roja infranqueable para todos, que es salvaguardar los valores ecológicos de Doñana, de esa joya natural que tenemos la suerte de tener en Andalucía", ha concluido el consejero de Medio Ambiente.