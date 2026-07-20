Por Andalucía exige a la Junta un calendario de apertura para el Chare de Lepe (Huelva)

El parlamentario andaluz de Por Andalucía Rafael Sánchez Rufo (izquierda) y el coordinador de IU en Huelva, Marcos Toti, a las puertas del Chare de Lepe. - POR ANDALUCÍA

LEPE (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

El parlamentario andaluz de Por Andalucía Rafael Sánchez Rufo ha anunciado la presentación de una batería de iniciativas en el Parlamento andaluz para exigir a la Junta de Andalucía la apertura del Hospital de Alta Resolución (CHARE) de la Costa Occidental, ubicado en Lepe, y reclamar que el Gobierno de Juanma Moreno "cumpla su compromiso de poner en funcionamiento este centro sanitario durante 2026".

Según ha indicado la coalición en una nota de prensa, Sánchez Rufo ha realizado este anuncio a las puertas del propio complejo hospitalario, donde ha criticado que el edificio permanece cerrado y sin prestar asistencia sanitaria pública pese a encontrarse construido y haber sido objeto de "importantes inversiones públicas".

El parlamentario ha recordado que, una vez finalizadas las infraestructuras de acceso al hospital, "ya no caben excusas" para "seguir retrasando su apertura" y ha señalado que "la responsabilidad corresponde exclusivamente al Ejecutivo andaluz". "Ya no se puede mirar a la administración de enfrente. Ahora le toca a la Junta de Andalucía, al Gobierno de Moreno , cumplir con el compromiso que adquirió de abrir el CHARE a lo largo de 2026, ha afirmado.

Por ello, Por Andalucía ha registrado tres iniciativas parlamentarias con las que pretende aclarar la "situación real" del proyecto y acelerar su puesta en marcha. En primer lugar, solicitará explicaciones sobre el calendario previsto para la apertura efectiva del hospital, reclamando una fecha concreta que permita poner fin a años de incertidumbre para los vecinos y vecinas de la Costa Occidental de Huelva.

En segundo término, preguntará a la Consejería de Salud por la cartera de servicios con la que contará el centro una vez entre en funcionamiento, con el objetivo de conocer el "alcance real" de la asistencia sanitaria que se prestará y "garantizar que responda a las necesidades de una comarca con una elevada población y un importante incremento estacional durante los meses de verano".

Finalmente, la formación exigirá que la Junta agilice todas las actuaciones necesarias para dotar al edificio del equipamiento sanitario, tecnológico y humano imprescindible para su funcionamiento. "Vamos a exigir que, con toda la celeridad posible, se inviertan los recursos necesarios para dotar el edificio de toda la infraestructura y el equipamiento que necesita para comenzar a atender pacientes", ha señalado Sánchez Rufo.

Desde Por Andalucía recuerdan que el Chare de Lepe constituye una infraestructura "estratégica" para "descongestionar la presión asistencial del Hospital Juan Ramón Jiménez y acercar la atención sanitaria especializada a miles de vecinos de la Costa Occidental", por lo que consideran "injustificable" que "continúe cerrado pese a encontrarse construido".

La coalición ha reclamado al Gobierno andaluz que "abandone los anuncios y concrete, de una vez por todas, un calendario de apertura que permita convertir un edificio terminado en un hospital plenamente operativo al servicio de la ciudadanía onubense".