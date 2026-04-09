Por Andalucía llama a la participar en la movilización del 12 de abril en Huelva "en defensa de la sanidad pública"

El portavoz de Por Andalucía en la provincia de Huelva, David F. Calderón. - POR ANDALUCÍA

HUELVA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Por Andalucía en la provincia de Huelva para las próximas elecciones autonómicas, David F. Calderón, ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para participar en la manifestación convocada este domingo 12 de abril en Huelva "en defensa de la sanidad pública", una movilización impulsada por la Marea Blanca de Huelva y que saldrá a las 12,00 horas desde la rotonda de los bomberos hasta la Plaza de las Monjas.

En una nota, Calderón ha lamentado "la situación insostenible que atraviesa el sistema sanitario en la provincia", subrayando que "en Huelva, o tienes suerte o tienes dinero, o tendrás un problema". En este sentido, ha denunciado que "en Huelva, el tiempo de espera para cita con especialista supera ya los 12 meses" y que "ya debemos esperar hasta dos años para recibir tratamiento por una enfermedad grave tras su diagnóstico, lo que nos sitúa como una de las provincias del país con mayor tasa de mortalidad por cáncer".

El portavoz de Por Andalucía ha denunciado que la provincia mantiene déficits estructurales históricos que la sitúan en una posición de clara desventaja respecto al resto de Andalucía y ha indicado que la situación sanitaria "no aguanta otra legislatura de Moreno".

Entre las principales carencias, el candidato ha señalado que Huelva "es una de las provincias del país con menor número de TACs/Resonancias Magnéticas cada millón de habitantes y es la única provincia andaluza sin hospital materno-infantil ni centros hospitalarios de alta resolución (chares)", lo que, a su juicio, "evidencia los múltiples incumplimientos electorales del gobierno popular en materia sanitaria, especialmente en la provincia de Huelva".

Para Calderón, esta situación "no es irreversible, pero requiere de una respuesta social contundente". "La sanidad pública onubense tiene solución, pero eso depende directamente de la movilización ciudadana", ha afirmado, apelando a la "implicación" de la ciudadanía en la manifestación del próximo domingo.

La manifestación, que recorrerá las calles de la capital onubense, se enmarca en una nueva jornada de movilizaciones convocadas por colectivos ciudadanos y profesionales sanitarios para denunciar "el progresivo deterioro del sistema público de salud en la provincia" y reclamar inversiones, infraestructuras y refuerzo de personal.

Desde Por Andalucía consideran que esta convocatoria representa "una oportunidad para visibilizar la indignación de la sociedad onubense y exigir un cambio en las políticas sanitarias que garantice una atención digna, accesible y de calidad para toda la población".

PROPUESTAS DE LA COALICIÓN

En este contexto, Por Andalucía ha querido vincular la protesta ciudadana con las propuestas concretas que recoge su programa electoral en materia sanitaria, tanto a nivel andaluz como específicamente para la provincia onubense y que son "compromisos" del Candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo.

Así, en el ámbito provincial, la coalición se compromete a la construcción de los chares de la Sierra y del Condado durante la próxima legislatura, así como a la puesta en funcionamiento del Chare de la Costa. Además, contempla la construcción del hospital materno-infantil de Huelva y un plan específico para reducir las listas de espera por debajo de la media estatal.

A nivel general, el programa de Por Andalucía plantea un refuerzo estructural del sistema sanitario público, "comenzando por un incremento del gasto sanitario hasta alcanzar la media nacional, con una subida del 17% del gasto por habitante durante la legislatura". Asimismo, apuesta por "garantizar la estabilidad laboral de los profesionales sanitarios y recuperando a los 8.000 trabajadores despedidos durante la pandemia mediante contratos estables y salarios dignos".

La coalición también propone ampliar la capacidad del sistema público mediante la mejora y puesta en uso de infraestructuras sanitarias, la actualización de equipamientos diagnósticos y terapéuticos, y la extensión de la actividad asistencial en horario de tarde en centros de especialidades y hospitales, con el objetivo de "reducir de forma urgente las listas de espera".

En el plano organizativo, Por Andalucía defiende "potenciar la autonomía de gestión" de centros y áreas sanitarias "bajo criterios de calidad, eficiencia y participación ciudadana", así como adaptar el mapa sanitario a "las necesidades reales de la población". En esta línea, plantea la creación de Consejos de Salud con representación de profesionales y ciudadanía "para reforzar la transparencia y el control público del sistema".

Por último, la coalición aboga por avanzar en la compra centralizada de medicamentos a nivel autonómico y por revisar el actual modelo "para evitar desabastecimientos y prácticas especulativas por parte de las compañías farmacéuticas".