Por Andalucía lleva al Parlamento el futuro de la cooperativa corchera de Berrocal (Huelva) tras el incendio

Archivo - Entorno desolado por el incendio de Niebla en El Berrocal. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

HUELVA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de Por Andalucía por Huelva, Rafael Sánchez Rufo, ha anunciado que la Comisión de Agricultura debatirá el próximo miércoles, 7 de octubre, una proposición no de ley de su grupo para apoyar a la cooperativa corchera de Berrocal y garantizar su continuidad tras el incendio de Niebla. La iniciativa busca preservar el empleo y la actividad económica "en una comarca cuyo futuro ha quedado gravemente comprometido por las consecuencias del fuego".

Según ha indicado la coalición en una nota de prensa, Sánchez Rufo ha reclamado que la Junta de Andalucía asuma su responsabilidad con la población afectada y adopte medidas que permitan mantener la cooperativa, asegurarle carga de trabajo y facilitar su adaptación a la situación provocada por la pérdida de los recursos forestales de los que depende su actividad.

"No puede ser que desaparezca el tejido social y económico de una comarca", ha advertido el parlamentario, quien ha defendido la intervención de las administraciones para "evitar que los daños del incendio se traduzcan en pérdida de empleo y en un mayor deterioro de los pueblos afectados".

"Tenemos que hacer desde lo público un rescate a los pueblos. No se puede estar rescatando bancos y abandonando a los pueblos", ha manifestado.

En este sentido, ha señalado que las instituciones públicas disponen de margen para actuar y ofrecer alternativas que "garanticen la continuidad de la cooperativa corchera".

El representante de Por Andalucía ha subrayado que la iniciativa responde a un escenario en el que el fuego ha afectado de "forma devastadora" al término municipal de Berrocal y a parte de los municipios colindantes. Por ello, ha reclamado a la Administración autonómica medidas de ayuda "con el objetivo de mantener la cooperativa y con el objetivo de mantener el empleo".

UN PLAN DE RESTAURACIÓN PARA TODA LA SUPERFICIE AFECTADA

Junto a esta proposición no de ley, Sánchez Rufo ha anunciado que Por Andalucía ha solicitado la comparecencia de la consejera de Medio Ambiente para que explique "cómo va a cumplir los compromisos adquiridos con la población de la zona afectada".

El parlamentario ha contrastado la intervención anunciada por la Consejería sobre 1.500 hectáreas con las más de 30.000 hectáreas afectadas por el incendio. Ante esa diferencia, ha exigido un plan que concrete "cuánto dinero se destinará a la restauración forestal, el calendario de las inversiones y la coordinación de esos recursos con el compromiso del Gobierno central de aportar el otro 50% de la financiación".

Asimismo, ha reclamado la constitución de una mesa de trabajo en el Parlamento que permita realizar un seguimiento de los procesos de restauración. Sánchez Rufo ha defendido que la recuperación de la comarca "debe incorporar una política forestal distinta, con una apuesta por otras especies y con las lecciones aprendidas de los grandes incendios sufridos en este territorio".

"No puede pasar que dentro de 20 años nos pase otra vez más lo que pasó en el año 2004", ha advertido, vinculando la recuperación ambiental con "la necesidad de proteger el futuro social y económico de los municipios afectados".